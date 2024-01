Petatlán, Gro.— La mañana del viernes 19 de enero a la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, en la Sierra de Zihuatanejo, llegó un convoy conformado por patrullas de la Fiscalía General de Estado (FGE) y del Ejército. Un grupo de agentes entró a la casa de una mujer que se encontraba sola con su hijo.

Los agentes, sin presentar una orden judicial para ingresar a su domicilio, la sometieron, luego la esposaron, la arrastraron por la casa, la golpearon. De todo fue testigo su hijo, que por el susto lloró. Los hombres se sentaron en su mesa, revisaron la casa, tomaron lo que quisieron y se lo llevaron. Tuvieron tanto tiempo que comieron lo que había y no sólo eso, se llevaron la despensa de la familia.

“No me dijeron nada, sólo entraron a mi casa, me agarraron y me arrastraron, me esposaron y mis niños ahí llorando..., creo que no es justo. Me robaron mis ahorros que tenía de un año y se los llevaron. Se comieron toda la despensa de la cocina”, acusó la mujer.

Así como entraron salieron, no dijeron nada, si buscaban a alguien o algo.

Lo mismo hicieron en otras viviendas. Un adulto mayor contó que los hombres encapuchados entraron a su casa, la revisaron y al final se llevaron 130 mil pesos y 500 dólares que tenía guardados. Otra mujer aseguró que de su casa se llevaron 100 mil pesos.

En otra localidad los soldados y los agentes tumbaron puertas, chapas, robaron y pusieron cabeza arriba las casas. Incluso hasta se llevaron un automóvil.

Los vecinos de Vallecitos de Zaragoza aseguran que estos hombres cubiertos con pasamontañas eran agentes de la FGE y soldados del Ejército. Vieron cómo antes de ingresar al pueblo taparon las placas y los números de las patrullas.

Blindaje militar

Es la 1 de la tarde del martes 24 de enero. En Petatlán el sol arde. El ambiente también. Cientos de soldados del Ejército tienen blindada la ciudad.

Sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo instalaron al menos seis puestos de revisión. Paran a los vehículos, bajan a los tripulantes y revisan los autos.

Sin embargo, los militares están más ocupados en evitar que pobladores de las comunidades serranas de Vallecitos de Zaragoza, Real de Guadalupe, San Antonio, La Laja, La Ciénega, Las Mesillas, Higueritas y La Morena de los municipios de Zihuatanejo y Petatlán, bloqueen la carretera junto con transportistas.

Otra tierra en disputa

De acuerdo con las autoridades, en esta región de la Costa Grande y la sierra operan por lo menos cuatro organizaciones criminales: Los Arreolas, Los Granado, Los Maldonado y La Familia Michoacana.

Los tres primeros junto con Los Tlacos conformaron la Federación Guerrerense para detener el avance de La Familia Michoacana.

Esta confrontación mantiene en vilo a toda esta región.

