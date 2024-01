Al informar que se detuvo a tres presuntos delincuentes probablemente relacionado con el asesinato de 13 personas en Petatlán, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que pobladores de esa localidad protejan a delincuentes y salgan a tomar las carreteras, “eso no, no es por ahí”.

“Ahora resulta que ya también estas bandas están entregando despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivo, borregos, puercos y marranos, no hablo al tanteo, ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera, eso no, no es por ahí.

“Porque hablo de esta manera, porque son pocas, pero hay algunas comunidades en donde se protege a bandas de delincuentes en donde éstas tienen sus bases de apoyo y protección. Eso no se puede permitir, no está bien, porque eso se revierte”, dijo.

El Mandatario pidió no dejarse engañar, porque ya se avanzó de cuando se traficaba con la pobreza de la gente y entregaban despensas para la compra de los votos, pero ahora las bandas hasta entregan juguetes el Día de Reyes.

López Obrador llamó a los adultos mayores aconsejen a los hijos y los nietos para que no se tome el camino de las conductas antisociales para ahora a diferencia de las pasadas administraciones hay opciones de empleo y ayuda a los jóvenes.

Destacó que en Guerrero se invertirán este año 5 mil millones de pesos para reforzar el plan de seguridad, que iniciará este mes la construcción de cuartales para la Guardia Nacional que deberán estar concluidos antes de septiembre de este año.

