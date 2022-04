Comuneros exigen indemnización a la SCT por ocupación de tierras en Tepoztlán

Cuernavaca.- Comuneros de Tepoztlán protestaron en Cuernavaca para exigir la restitución de 120 hectáreas que se ocuparon para la ampliación de la carretera la Pera-Cuautla y además demandaron la indemnización a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

El secretario de Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, Francisco Javier Almazán, señaló que con la ampliación de la autopista varias comunidades se ven afectadas, porque se quedaron sin puentes de comunicación y sin el servicio de agua potable.

“Hay caminos cerrados, hay un desvío de aguas pluviales hacia las calles de Tepoztlán y hacia terrenos de cultivo y no hemos sido indemnizados, pero más allá de eso lo que pedimos es que se termine de construir la autopista porque hay puentes tirados, y mucha gente no tiene agua y la SCT no toma las medidas para que la gente tenga servicios”, explicó.



Dijo que desde que empezó la construcción de la autopista al menos tres mil familias no cuentan con el servicio de agua potable porque al derribar uno de los puentes la línea de distribución se afectó, por lo que, si bien les va, tienen agua una vez a la semana y máximo dos horas.

Por lo anterior señaló que es urgente la indemnización a los comuneros para que con ese recurso puedan realizar varias obras de infraestructura en favor de la población de Tepoztlán.

La obra fue supervisada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita de trabajo, el pasado 25 de marzo.

afcl/rcr