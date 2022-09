Por una fuerte tormenta que empezó anoche y continuó hasta ésta madrugada el municipio de Múzquiz amaneció severamente inundado, y se encuentra en estado de emergencia,



Las calles parecen ríos, familias permanecen atrapadas en sus casas, helicópteros del estado las rescatan, las clases se suspendieron en todas las escuelas, también de Palaú, y la gente tampoco puede ir a trabajar.



El agua alcanza o supera el metro de altura en partes bajas, hay muchas casas inundadas, carros y camionetas varados o volcados,y familias atrapadas en sus domicilios, quienes pueden pedir apoyo al No de emergencias 911.



Desbordamiento del Río Sabinas

Se registró el desbordamiento del Río Sabinas en el punto conocido como “Los Sabinitos”, tramo de Múzquiz a Nueva Rosita y se temen más afectaciones en la Cuenca Carbonífera hacia donde se dirigen elementos de cuerpos de rescate.



La alcaldesa de Múzquiz, Tanya Vanesa Flores, solicitó ayuda de urgencia para atender la contingencia.



Recomendó a la gente que sí está en riesgo salga de su casa y vaya a alguno de los refugios temporales para damnificados.



Aunque advierte que tendrán que hacerlo con mucho cuidado porque las calles están intransitables pues llevan fuerte corriente de agua.



“No es seguro andar ni siquiera en una camioneta 4 x 4, también las arrastra el agua”, dijo.



La intensa tempestad duró de 4 a 5 horas, informó a “EL UNIVERSAL” Francisco Contreras, Obregón, coordinador de Protección Civil en la Zona Norte de Coahuila, quien llegó a Múzquiz muy temprano.





Esperan más desbordamientos

Para las 8 de la mañana se desbordó el Río Sabinas, en “Los Sabinitos”, del tramo de Múzquiz a Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas,

Se espera que haya más ríos que se salgan de su cauce en cuanto aumenten los escurrimientos de la sierra.



Cuerpos de seguridad y rescate, coordinados por la subsecretaría de Protección Civil siguen arribando a la zona de alerta para aplicar el Plan de Contingencias y auxiliar a la población en desgracia.



El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Francisco Martínez Ávalos informó que son de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado y Protección Civil (PC) municipal,



En coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN) auxilian a las personas que necesitan ayuda.



A su vez el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que ya están habilitados los albergues de la Cruz Roja y el del Auditorio Municipal y tienen operando varios helicópteros del estado para llevar a la gente a los refugios temporales.



No hay cifras oficiales de daños

Aún no hay cifras oficiales de daños, extraoficialmente se calcula que llovió de 8 a 10 pulgadas, aunque aún no han medido la precipitación.



El secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro señaló que de inmediato giró instrucciones para suspender clases en todas las escuelas urbanas y rurales del municipio de Múzquiz y en el mineral de Palaú.



Aseguró que no pondrán falta a alumnos, maestros y trabajadores de apoyo, debido a la contingencia climática.

