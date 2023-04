Ciudad Juárez.— La noche del 29 de agosto de 2020 fue la última vez que Olga pudo hablar con su hija Gloria Alejandra Melgar Urtuzuástegui, una joven de 29 años, quien fue agredida afuera de su casa en esta ciudad de Chihuahua.

Olga Urtuzuástegui cuenta que ese día la joven realizó en su casa una reunión con dos de sus compañeras de trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se desempeñaba como sicóloga. La madre se fue a acostar y después escuchó gritos, un disparo y rechinido de llantas.

“Escuché un grito aterrador y un balazo y grité: ‘¡Alejandra!’. Bajé por la escalera y la encuentro a ella moviendo el brazo derecho como en círculos y dije: ‘¿Qué pasó?’. Ya no tenía su ojo derecho y detrás de la oreja derecha tenía un hueco”, describe Olga.

Leer también: Desde marzo, cinco delitos contra mujeres van a la baja en CDMX

“Le dio el balazo, la arrolló, le pasó dos veces encima la camioneta. Ella tenía vestido largo, lo tenía como arriba de la rodilla, y se le veía la llanta de la camioneta pintada sobre su pierna”, asegura la madre de la joven.

El feminicida

Olga indica que el automóvil era conducido por Guillermo H. G., un agente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quien presuntamente había sido invitado a la reunión por una amiga de Gloria Alejandra.

Guillermo fue detenido esa misma noche, pero fue hasta el pasado 15 de marzo de 2023 que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género del estado (FEM) informó que el hombre obtuvo la condena mínima de 30 años de prisión por el delito de feminicidio, a pesar de que el hombre fue capturado en términos de flagrancia, mientras intentaba escapar del fraccionamiento Rinconadas del Valle.

La pena al agresor de Gloria Alejandra no ha sido aceptada por la familia de la víctima, quienes alzan la voz para que la sentencia sea cambiada y así evitar que el acusado salga libre.

“Nosotros confiamos ciegamente en las instituciones porque hay tanta evidencia. El promedio para el feminicida es de 30 a 60 años. Entonces, dijeron los jueces que le daban el mínimo a petición de su abogado porque lo quieren reinsertar de nuevo a la sociedad y porque se portó bien en el juicio”, lamenta Olga.

“Yo pregunto, ¿portarte bien en el juicio cuando tienes a tres o cuatro pasos a un policía? No entiendo a qué se refiera. Este es un policía que era escolta personal del secretario general de la policía aquí en Chihuahua. Entonces, él es de esos chicos ‘todas las puedo, no sabes quién es mi jefe, no sabes quién soy yo’. Es esa su actitud en todo momento, yo ahí no veo un buen comportamiento”.

La familia de Gloria Alejandra tiene acompañamiento por parte de la organización Justicia para Nuestras Hijas, quienes están ayudando a buscar que la pena de Guillermo sea mayor y sea ejemplar y más por haber sido un elemento de seguridad.

Entre sus movilizaciones, el pasado 22 de marzo realizaron un acto público en la Cruz de Clavos, en la capital, donde exigieron que el feminicida de Gloria Alejandra no salga libre por buena conducta y por el contrario la sentencia sea mayor.