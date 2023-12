Oaxaca de Juárez.— La tradicional Noche de Rábanos que cada año se realiza en la ciudad de Oaxaca cuenta en esta edición con 96 participantes, una nueva categoría y cambio en la sede de premiación.

Ángel Norberto Osorio Morales, secretario de Fomento Turístico del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, detalló que además se inscribieron 40 niños en las categorías infantil de seis a ocho años de edad, y en una nueva categoría llamada juvenil de nueve a 12 años de edad. Se premiarán los tres primeros lugares en cada una de las categorías.

Lee también Tras balaceras y autos quemados, Tabasco afirma que para Navidad la seguridad está garantizada

"Se implementó por primera vez en este año en la premiación; además hay este distintos estímulos dependiendo de cada una de las categorías. Pero se premia a los primeros tres lugares de cada modalidad de categoría. También por primera vez, la ceremonia de premiación se llevará a cabo en el atrio de Catedral y no en el Palacio de Gobierno", detalló.

Omar Díaz Ventura lleva 12 años participando en la Noche de Rábanos, y en la edición anterior se llevó el primer lugar en la categoría Rábano Tradicional Libre con el Ciervo Blanco contra el Súcubo.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Ahora este año está presentando al Rey Escorpión junto con un ciempiés en una pieza sólida.

"Con mucho trabajo y con un gran equipo de ocho elementos. En la parte de abajo, en medio y arriba en perfecta armonía, se pueden ver texturas y distintas técnicas de grabado y también utilizando el tallo.

"Escogí un Rey Escorpión porque hace seis meses estaba pensando sobre mi pieza, porque la tengo que digerir antes de plasmarla. Entonces vi un artículo sobre los egipcios y encontré una nota muy particular que hace 5 mil 200 años existía un guerrero llamado El Rey Escorpión por su fuerza y astucia, entonces lo quise plasmar basándome también en la película que todos conocemos", cuenta.

Omar Díaz, quien ha logrado posicionarse en los primeros lugares en las diferentes ediciones de la Noche de Rábanos, recuerda que en su primera participación realizó un tributo a Pink Floyd, su banda favorita.

Lee también TikTok: Las mejores "caguamas decoradas" para esta Navidad

"He estado entre los segundos, terceros cuartos lugares, no he bajado de de esos. Gracias a Dios hace un año me tocó ser el primero con el Ciervo blanco contra el súcubo: el ciervo blanco da la vida, y en la mitología súcubo es un demonio que te la arrebata. Entonces quería equilibrar esas dos partes".

Carlomagno Pedro Martínez, director del Museo Estatal de Arte popular Oaxaca, es uno de los jueces de la Noche de Rábanos, y afirma que esta es la máxima expresión del realismo mágico, las piezas más relevantes del arte efímero.

"El jurado lo conformamos cinco personas y vamos a deliberar qué piezas estéticamente se apegan a la costumbre a la tradición de Oaxaca con esta festividad tan importante", explica.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl