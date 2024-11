Tancítaro.- A pesar de que el pequeño Chuchito tiene quemaduras en todo el cuerpo, junto con su papá, luchan juntos para salir adelante.

El niño Jesús Ángel, de tres años, ha enfrentado grandes dificultades en su vida, incluida la pérdida de su madre y lesiones graves en un incendio en Tancítaro, Michoacán.

El 28 de julio de 2022, cuando tenía dos años, la casa donde habitaba junto a su hermano y sus padres sufrió un incendio debido a fallas en la instalación de un tanque de gas estacionario.

Su padre, Donaciano Torres Silva, se encontraba en su trabajo, por lo que resultó ileso, pero al regresar se encontró con su vivienda destruida y la terrible noticia.

“Fue una explosión muy fuerte, se cayeron puertas, se tronaron los vidrios de las casas, el niño está vivo de milagro, tengo dos niños quemados y mi esposa muerta”, contó el padre de familia.

“Chuchito”, como le dicen de cariño y su hermano mayor José Alonso, fueron trasladados a la Ciudad de México para recibir atención médica.

Los médicos especialistas indicaron que Jesús Ángel, ahora de 3 años, debía someterse a la amputación parcial de sus manos, mientras su hermano, de 11 años, fue atendido por daños en la garganta.

“Se me estaban muriendo los dos niños porque estaban muy graves. Es algo doloroso, me duele muchísimo contar todo esto y revivir las cosas”, compartió conmovido el señor Donaciano, mientras era consolado por Jesús Ángel, quien esperanzado y con una actitud optimista le pide a su papá que no se preocupe.

Después de cuatro meses en la capital, los hermanitos y su padre regresaron a su hogar, pero el papá de Jesús Ángel y José Alonso quedó a cargo de los dos niños y sin posibilidades de trabajar, por lo que pide ayuda y solidaridad para sostener a sus hijos y afrontar los gastos médicos, pues el pequeño guerrero viaja constantemente a Ciudad de México para continuar sus tratamientos y someterse a cirugías que podrían prolongarse hasta sus 18 años.

“Chuchito” cumplirá cuatro años el próximo 30 de noviembre y anhela celebrarlo con un pastel de chocolate.

Para apoyar a Jesús Ángel y su familia, se pueden hacer donaciones a través de la cuenta bancaria 1525957189 o por transferencias a la Clabe Interbancaria 012516015259571899 y a la tarjeta número 4152313989081711 de BBVA Bancomer.









