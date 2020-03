Chihuahua mantiene su ritmo de vida normal, pese al coronavirus 

Chihuahua.- Han transcurrido 48 horas desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el estado de Chihuahua, tal como se previó por su condición de frontera, surgió en Ciudad Juárez, no obstante, la entidad mantiene un ritmo de vida normal, con cierto aire de incredulidad.

A pesar de lo ocurrido en China e Italia, incluso en estados de México como Nuevo León, los chihuahuenses han preferido no extremar precauciones y son pocos los que evitan salir a las calles o a centros nocturnos, así como los que lo hacen con cubreboca.

En Ciudad Juárez ocurre lo mismo, para algunos, las medidas tomadas por el Gobierno, tanto federal como estatal, son exageradas, mientras que otros esperarían que de una indicación se suspendiera la vida activa de los habitantes fronterizos ante el temor que aumenten los contagios.

En los cruceros, el joven que limpia los vidrios, el señor que vende flores y el indigente que pide dinero no se han dado por enterados de lo que ocurre en su entorno, el riesgo de un contagio no es una prioridad, pues lo principal es obtener el sustento diario.

Cargando un ramo de girasoles, Javier espera vender su último arreglo floral en el cruce de las avenidas de las Industrias y Homero, y afortunadamente para él, la afluencia vehicular no ha bajado en los últimos días.

"Ya casi acabo", dijo Javier este miércoles por la tarde, y comentó que sus ventas están regulares, aunque reconoció que si hay personas que no bajan el vidrio de su auto.

De igual manera, la persona que pide dinero se ha enfrentado con las personas que no quieren tener contacto con él.

En las calles del Centro y plazas comerciales, la afluencia de personas no ha descendido, los llamados de las autoridades sanitarias para evitar salir de casa de no ser estrictamente necesario, no han surtido el efecto esperado.

"Yo no he ido a Italia", menciona riéndose una señora a la que se le cuestiona si no tiene miedo de andar en el Centro de la ciudad con el riesgo de contagiarse de Covid-19.

Con esa mentalidad los jóvenes siguen acudiendo al cine y restaurantes para convivir con sus amigos, y es que, dada la indicación de que a partir del lunes no habrá clases en ninguno de los niveles educativos, los estudiantes suponen que será hasta entonces cuando tendrán que permanecer en casa.

Las compras de pánico y los anaqueles vacíos en los principales supermercados duraron apenas tres días, derivado del primer caso de Covid-19 en México, paulatinamente las compras se fueron regularizando y aunque las familias sí están haciendo compras superiores a lo tradicional previniendo la cuarentena, todavía es posible encontrar la mayoría de los artículos a la venta.

Y es que algunos supermercados, como es el caso de Smart, decidió frenar la venta excesiva de algunos artículos y notificó a sus consumidores que se limitaba la compra por persona de algunos artículos como gel antibacterial, aceite comestible, jabón, papel sanitario, entre otros artículos que se agotaron tras las compras de pánico.

Hasta este miércoles las autoridades sanitarias informaron que el estado permanecía en Fase 1, en la que lo más importante son las medidas de prevención, sin embargo, también se anunció que existen otros 40 casos sospechosos por los que se teme que la contingencia suba de fase de un momento a otro, mientras tanto, la mayoría de los chihuahuenses buscan continuar con su vida normal hasta recibir el aviso de las autoridades para cancelar toda actividad pública, sin considerar que la primera prevención debe darse en lo individual.