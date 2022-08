Cervecería donde mataron al periodista Ernesto Méndez debió estar cerrada: alcalde de San Luis de la Paz

San Luis de la Paz.- El alcalde de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, señaló que el ataque armado en el que mataron al periodista Ernesto Méndez, director del portal de noticias “Tu Voz”, y a tres hombres más, ocurrió en un negocio de venta de cerveza que no tenía permiso para operar como bar y que al momento de la masacre debía estar cerrado.

En edil señaló que a las 11:00 de la noche de este martes se recibió reporte de un ataque armado en un punto de venta de cerveza con envase cerrado, en la colonia Cerro Prieto, en donde dispararon en contra de quienes estaban adentro, cuatro hombres murieron, entre ellos el comunicador, y otra persona resultó herida de gravedad.

“No sabemos si iban por una persona o por otra, pero todos los que estaban adentro las terminaron ejecutando”.



El alcalde señaló que el empresario y periodista Ernesto Méndez era propietario de la cervecería denominada “Alask- Guamas”, ubicada en la avenida Ferrocarril, y representaba a un grupo de empresarios que tiene a su cargo la organización de la Feria del Noreste.

Este mediodía, en rueda de prensa, el alcalde informó que habló con el fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quien le informó que dos equipos de investigación están trabajando, por lo que espera resultados de las indagatorias.

Reprochó el incumplimiento de los protocolos en los negocios de venta de bebidas alcohólicas, como la cervecería del periodista, al que en varias ocasiones se le habían hecho llamados, porque no respetaba los horarios de cierre.

Lee también: Reporteros Sin Fronteras deplora el asesinato del periodista Ernesto Méndez

“No se va a acabar el problema de seguridad si la gente no comprende también dónde está, y me queda claro que cuando vas a un lugar como lo que ahorita acaba de pasar, muchas ocasiones dicen 'es culpa del presidente, es culpa de los elementos de seguridad pública', que no estaban ahí en este momento.

“Yo también pregunto: ¿qué hacía la gente que estaba ahí adentro?; ¿por qué tenían que estar ahí?; ¿para qué estaban adentro?, ¿estaban tomando?, ¿estaban consumiendo algún otro tipo de cosas?; ¿por qué no tenían cerrado a la hora que debían?”, cuestionó.

Dijo que las víctimas mortales no tenían por qué haber estado en ese sitio.



“Yo no sé si eran inocentes o no las personas que el día de ayer fallecieron, pero sí les puedo decir que estaban en el lugar menos apropiado, porque no tenían que estar ahí, no tenían porque desde una hora antes tenía que estar cerrado”.

El edil dijo no tener conocimiento de que el periodista hubiera recibido amenazas, que es algo que nunca le comentó, pero dijo que hay que esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía.

El munícipe señaló que los preparativos para la celebración de la feria siguen adelante, porque no se va a suspender. “La feria está a salvo y se llevará a cabo como estaba planeado… no podemos dejar que grupos delincuenciales nos quiten y roben la paz y la tranquilidad".

Lee también: Exhiben a marino desnudo intentando asfixiar a mujer en Michoacán; “está bajo investigación”, Semar

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl