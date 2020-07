Catean Ayuntamiento de Cuernavaca por investigación contra edil

CUERNAVACA.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos ejecutó una orden de cateo en la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca, para obtener documentos de las finanzas municipales, principalmente de la nómina, para cotejar salario neto del edil Antonio Villalobos Adán, “Lobito”, con las adquisiciones en bienes inmuebles y vehículos que exhibe cotidianamente.

El edil, surgido de Morena, es investigado por las Fiscalía Especializada por presunto enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos.

La acción de la FECC ocurrió luego que Villalobos Adán se negó a entregar información de obras y adquisiciones, como parte de la investigación que se le sigue desde marzo pasado.

El cateo fue ejecutado alrededor de las 18:00 horas cuando personal de la Fiscalía se presentó en el Ayuntamiento con la orden judicial y con el fin de llevar a cabo la revisión de documentos sobre el ejercicio de los recursos públicos municipales, por lo que el inmueble fue resguardado por personal de la Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Por la mañana Villalobos Adán admitió que existe una investigación en su contra por parte de la FECC y argumentó es derivada de una denuncia “anónima”, que proviene de individuos que fueron despedidos del ayuntamiento por actos ilícitos, junto con grupos y personas que tratan de impedir su participación en el proceso electoral del próximo año.

En un comunicado de prensa señaló que en la acusación a su persona y a varios funcionarios de la comuna existen una serie de inconsistencias y excesos en las formas, al investigar el presunto incremento injustificado de su patrimonio, proceso por el que, dijo, no ha sido notificado formalmente.

Pero la Fiscalía hizo público la investigación contra Villalobos Adán, “Lobito”, como gusta que lo llamen, y desde el viernes pasado peritos de la Fiscalía Anticorrupción practicaron una diligencia en las oficinas del ayuntamiento para notificar a funcionarios y al alcalde sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Versiones extraoficiales indican que el edil, surgido de Morena, es acusado de adquirir bienes inmuebles y autos cuyos precios superan sus ingresos mensuales, por eso los peritos se llevaron la nómina y algunas computadoras que resguardan ese tipo de información.

Sobre la irrupción del personal de las FECC al Ayuntamiento el edil sostuvo que “fue desproporcionada e innecesaria la forma como llegan 30 elementos con armas largas al interior de nuestras oficinas públicas, ostentando el uso de la fuerza solo para, como dijeron, ir a buscar un documento que a la fecha no se cual es”, expuso.

A decir del edil durante la investigación no se han respetado ni el debido proceso ni el sigilo de la investigación por la filtración de documentos, y han violentado el principio de la presunción de inocencia, al hacer acusaciones sin sustento.

Aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de ningún proceso, por lo que no conoce los detalles de la investigación.

“Aquí me tienen. No me ando escondiendo, no tengo por qué correr. Soy un hombre de fe, sin dolo para nadie y muy pronto les pediré a los medios de comunicación que aclaren lo que se ha estado diciendo e inventando sobre mí y familia”, cita el comunicado.

afcl/nv