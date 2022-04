Este miércoles autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo Léon ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer imágenes que precisan el lugar y la hora en que Debanhi Escobar se encontraba con vida en inmediaciones del Motel Nueva Castilla.

Dentro de las imágenes presentadas, las cuales fueron captadas por cámaras de videograbación, se muestran tres momentos en que la joven de 18 años deambula por el sitio.

En una de esas imágenes se observa a Debanhi correr, como lo puntualizó el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez.

Lee también: Fiscalía de Nuevo León revela las últimas imágenes de Debanhi con vida

No obstante, las autoridades puntualizaron que no se detectó que alguien la siguiera o estuviera en dicho lugar.



En conferencia, autoridades de la @FiscaliaNL mostraron una recreación de la ruta que habría recorrido Debanhi antes de llegar al motel Nueva Castilla y el momento en que se acercó a una empresa de transporte

VIDEO: ESPECIAL pic.twitter.com/KEQMfxNCvq — El Universal (@El_Universal_Mx) April 27, 2022

Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia que se encuentra dentro del restaurante en desuso aledaño al Motel Nueva Castilla y por otra que se encuentra en el acceso al motel, en la pluma del estacionamiento; es la última vez donde se observa a Debanhi con vida.

Previo a dicha imagen, la joven fue captada en dos más: en el camellón de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, mientras espera para poder cruzar hacia la acera, para luego llegar a la empresa de transportes Alcosa y asomarse a la caseta de vigilancia.

En las inmediaciones del Motel Nueva Castilla se ve a Debanhi y su silueta asomarse por una puerta de cristal de un restaurante abandonado, para luego correr hacia la otra puerta, que da hacia la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Lee también: ¿Debanhi cayó viva o muerta a la cisterna? Autoridades tienen varias hipótesis

¿Debanhi cayó sin vida a la cisterna?

Durante la conferencia de prensa realizada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, se presentaron diversas hipótesis sobre el momento de la muerte de Debanhi Escobar, joven de 18 años reportada como desaparecida el 9 de abril y hallada muerta el 21 del mismo mes, dentro de una cisterna en inmediaciones de un motel sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Eduardo Villagómez Jasso, coordinador del Servicio Médico Forense, señaló que "por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó viva y tuvo todavía oportunidad de reaccionar". A pregunta expresa de si Debanhi tenía agua en los pulmones, el coordinador respondió que no, por el hecho de que al caer se paró. Respecto a la altura del agua almacenada en la cisterna, precisó que alcanzaba los 90 centímetros.

En tanto, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, señaló que no se debe descartar nada, "hay varias hipótesis de que cayó viva, una es que no, cuando se sumerge estaba para nosotros ya muerta, por eso la línea de investigación está abierta, no podemos descartar".



apr/rmlgv