Cártel de Sinaloa: Captan en VIDEO a "Los Chapitos" disparando contra un dron de EU

Un video en redes sociales muestra a un grupo de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa disparando a un dron estadounidense de vigilancia en la frontera norte del país.

La grabación fue compartida por Jaeson Jones, especialista en inteligencia y capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, a través de su cuenta de Twitter.

En las imágenes se puede observar primero a dos hombres vestidos de negro, quienes se encuentran mirando al dron a través de unos binoculares; posteriormente la cámara logra captar a otros presuntos criminales, entre ellos uno que está cargando un rifle AK-47 con el que dispara pero el dron logra esquivar.

También se puede observar una trinchera cubierta con una lona negra, que podría ser usada como escondite por los hombres.

“Es apenas un niño”, señaló uno de los estadounidenses sobre el joven que atacó, quien luego de no poder derribar el dron avisa a sus compañeros.

Durante la grabación se escucharon al menos cuatro detonaciones contra el dron.

De acuerdo con medios locales, elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos realizaban labores de monitores en la región que divide Arizona y Sonora cuando localizaron un campamento en la cima de una montaña, supuestamente asociado al Cártel de Sinaloa.

Presuntamente el ataque al dron ocurrió en el municipio de Sáric, zona controlada por “Los Chapitos”.



EXCLUSIVE - SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS

— Jaeson Jones (@jaeson_jones) January 16, 2023