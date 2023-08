A través de redes sociales circula un video con el que un chofer de un vehículo de carga denunció la presencia de presuntos delincuentes usando un rayo láser para obligarlo a detenerse y así asaltarlo mientras transita por la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata, en los límites con el estado de Veracruz.

En la grabación, tomada por la cámara de seguridad del vehículo, se logran observar unos destellos de luz verde que apuntan directo a la cabina. En un momento, dicha luz logra apuntar directo a la cámara y provoca que la imagen se vuelva toda verde.

Mientras el vehículo continúa avanzando, se observa a algunas personas al costado de la vialidad, quienes son los que sostienen y dirigen la luz. Además uno de ellos atraviesa de manera rápida la vía y por poco logra esquivar el tráiler.

También se observa un vehículo parado a un costado de la carretera, que posiblemente podría pertenecer a los presuntos delincuentes.

De acuerdo con la grabación, los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto cerca de las 10:54 de la noche.

El usuario que compartió el video, identificado como jidanny El Mardoqueo, pidió al gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, y al presidente Andrés Manuel López Obrador realizar algo al respecto de la situación.

Y siguen los asaltos en las cumbres de maltrata carretera Puebla Veracruz@lopezobrador_ @CuitlahuacGJ

Pinches inútiles ya hagan algo pic.twitter.com/TI5JNYRBTg — jjdanny El Mardoqueo (@jjdanny7711) August 29, 2023

En otro mensaje, informó que un vehículo que quisieron asaltar logró llegar a Orizaba, sin embargo el chofer sufrió un balazo en la pierna.

Esta no es la primera vez que un video de un asalto con este tipo de modus operandi se vuelve viral en redes sociales.

Le avientan rayos láser a chofer de tráiler

El viernes 7 de octubre de 2022, la cámara de seguridad del operador de un tráiler logró captar como los supuestos criminales se encuentran parados en plena vialidad y comienzan a aventar los rayos láser a los ojos para que se detenga.

También se observa que los sujetos hacen lo mismo con un automovilista que circula en la parte frontal. Cuando ambos conductores se detienen, se ve como los despojan de sus pertenencias.

En su momento, el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, negó que haya ocurrido un asalto masivo.

⚠️ #PRECAUCIÓN ⚠️



Apuntando con un rayo láser, así es como estos delincuentes intentan detener al conductor de un tráiler para asaltarlo en la subida a las cumbres de Maltrata sobre la autopista Orizaba-Puebla, con sentido a la Angelópolis.



⁦@Pueblaonline⁩ pic.twitter.com/4W06B181pL — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 20, 2022

Reportan asalto masivo con rifles de asalto

La autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata ha sido escenario de varios asaltos, entre ellos uno ocurrido el pasado 24 de julio donde cientos de automovilistas estuvieron detenidos debido a un presunto asalto masivo con armas largas.

Pese a que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó por medio de su cuenta de Twitter sobre el posible "evento delictivo", autoridades negaron el hecho y lo calificaron como falso.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz aseguró que los supuestos reportes de robo son falsos y pidió a la ciudadanía verificar la información y acudir a fuentes oficiales.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la noticia fue falsa y un montaje.

“No sé si se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz. Es que estuvo muy difundido, pues fíjense que tenemos información de que no fueron ciertos los bloqueos, que fueron montajes, que no se dieron, sin embargo, hubo una difusión en todas las redes y el informe que tenemos es que no se asalto de esa manera”, dijo en conferencia de prensa.















