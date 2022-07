Cancillería confirma 4 oaxaqueños muertos en tráiler de Texas

Juxtlahuaca.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este miércoles la muerte de cuatro de los seis migrantes oaxaqueños que viajaban en un tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas, dejando 53 personas muertas.

De las cuatro personas originarias de Oaxaca que murieron por asfixia, dos eran de San Miguel Huautla, en la región Mixteca: Marco Antonio Velasco y Javier Flores López; también figura Josué Díaz Gallardo, de Santa María de Tlahuitoltepec, Sierra Norte.

A la lista de víctimas mortales se suma Marco A. Velasco, de apenas 18 años de edad, quien radicaba en la ciudad de México cuando emprendió su viaje sin retorno.

Apenas el jueves pasado, su madre María Victoria V. hizo público que su hijo también se había ido de San Miguel Huautla con rumbo a Estados Unidos, junto con Javier Flores y José Luis, quien logró sobrevivir.

“Encontraron el acta de mi hijo dentro de una bolsa de los muertitos, entonces no sé, ya me dijeron que me vaya previniendo para recibir el cuerpo de mi hijo, no sé si es o no es él”, expresaba hasta hace unos días María Victoria.

Además de confirmar la muerte de Marco Antonio Velasco, la SRE también dio a conocer el nombre del oaxaqueño originario de la Cuenca del Papaloapan cuyo fallecimiento fue anunciado días atrás, se trata de Mariano Santiago Hipólito, de San Felipe Usila.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del segundo sobreviviente oaxaqueño de la tragedia, también originario de San Felipe Usila, ya que su situación era crítica, en tanto que José Luis ya fue dado de alta del hospital, según informó el IOAM.

"El día de hoy, la Oficina de Información Pública del Condado de Bexar ha hecho de conocimiento público y sin previo aviso al Gobierno de México, el nombre de algunos nacionales mexicanos fallecidos el pasado 27 de junio.

"Dado que dicha información ya es pública, y a fin de precisar los datos del caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que ha entrado en contacto con las familias de las 26 personas fallecidas que hasta el momento hemos identificado como mexicanas", explicó la SRE.

Especifico que la lista aún podría modificarse de acuerdo a las investigaciones del gobierno de México y la oficina forense del condado de Bexar.

