Cancelan dos asambleas de Morena en Zacatecas tras pugnas

Zacatecas.- Tras diversos actos de violencia, sobresaturación de militantes y diversas quejas de presuntas irregularidades en las elecciones internas de Morena en Zacatecas que pretendían elegir a 40 delegados rumbo a la renovación de la dirigencia estatal y nacional, dos asambleas distritales fueron canceladas y dos más que sí lograron desarrollarse serán impugnadas.

Las corrientes antangónicas se conocen como “Los históricos”, quienes actualmente tienen en su poder la dirigencia estatal y han denunciado irregularidades por permitir votar a personas que identifican como servidores de la nación y no estar registrados dentro del padrón de militantes, mientras que los “monrealistas” aseguran que personajes externos políticos que apoyan a los opositores reventaron la asamblea en donde se iba a registrar Catalina Monreal Pérez.

La primera asamblea cancelada ocurrida por la mañana fue la del Distrito 04, con sede en el municipio de Guadalupe, la cual se efectuó en una finca denominada Quinta San Ramón, cuyo lugar quedó rebasado para albergar a miles de asistentes, por tanto, se declaró suspendida por ser un espacio insuficiente.

Catalina Monreal manifestó su molestia al mencionar que fue muy nutrida, porque eran militantes de todos los municipios que comprenden este distrito electoral y atribuyó la falta de organización fuera al Comité Estatal de Morena.

Agregó: “No sé cuál era su tirada (del Comité Estatal), si el padrón de Guadalupe son más de 10 mil militantes, no sé por qué rentan un lugar para 700 personas. No sé si le tiraban para ésto, le tiraban a que la gente no llegara, a que llegaran unos cuántos”.

El incidente más violento ocurrió en el municipio de Zacatecas, cuando ya por la tarde se desarrollaba el proceso en un salón de un hotel, incluso, ya se habían efectuado los registros de los aspirantes, donde se habría apuntado Gilberto del Real, aspirante de la corriente de los Históricos, pero cuando se realizaban las votaciones, un grupo externo reventó la asamblea y se registró una trifulca.

Se mencionaba que el grupo que llegó a reventar la asamblea eran parte de los militantes inconformes procedentes del municipio de Guadalupe, quienes al tratar de irrumpir forzaron las puertas, lo que generó un caos al interior de la asamblea, con golpes y empujones.

Los morenistas de la corriente de los históricos culparon al grupo antagónico monrealista, tras señalar que fueron “procedimientos de caciques desesperados” y advirtieron que no los detendrán y darán la batallas jurídica y política.

Por su parte, en entrevista, Fernando Arteaga, dirigente estatal de Morena, mencionó que ellos sólo eran coadyuvantes, ya que el Comité Ejecutivo Nacional es el responsable de realizar las asambleas y lamentó que, aunque sí se desarrollaron las asambleas de Fresnillo y Jerez, se registraron muchas denuncias por registros de personas que no están dentro del padrón o que son servidores de la nación, quienes estarían imposibilitados para participar como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ende, destacó que más allá de los posicionamientos de los diferentes grupos, anticipó que la “robusta militancia” de Morena ha decidido realizar la lucha jurídica y hasta con recursos de alcance penal, por lo que se podrían impugnar estas dos asambleas por múltiples irregularidades.

En contra parte, las denuncias de los opositores es que en la asamblea de Zacatecas había personajes políticos que son externos como el senador José Narro Céspedes, al argumentar que no forma parte del padrón de dicho partidos.

Ante esta serie de alegatos, la situación jurídica quedará en manos del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Honor y Justicia, cuyas instancias determinarán la procedencia de las mismas.

Foto: Especial

afcl