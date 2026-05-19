Más Información

Mahahual: del pueblo pesquero al proyecto polémico de Royal Caribbean; zona está rodeada de reservas protegidas

Mahahual: del pueblo pesquero al proyecto polémico de Royal Caribbean; zona está rodeada de reservas protegidas

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados

EU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa; plantea desmantelamiento de empresas y aliados

Detienen a implicado en multihomicidio en Tehuitzingo, Puebla; investigan posible venganza familiar

Detienen a implicado en multihomicidio en Tehuitzingo, Puebla; investigan posible venganza familiar

México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, informa la SRE; ningún requerimiento se ha cumplido, señala

México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, informa la SRE; ningún requerimiento se ha cumplido, señala

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Pachuca.- Dos personas sin vida y 18 heridos fue el saldo de un accidente registrado durante la noche de ayer, luego de que una camioneta que transportaba peregrinos cayó a un barranco en la localidad de Tenango, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo.

Según se dio a conocer, el incidente ocurrió en las inmediaciones del puente que conduce a Tenango, donde un vehículo particular de doble cabina, que trasladaba peregrinos, aparentemente se quedó sin frenos, lo que ocasionó la pérdida de control de la unidad.

A través de un video que circula en redes sociales, se escucha a un hombre señalar que se habían quedado sin frenos, mientras que personas al fondo del barranco gritaban pidiendo ayuda.

Lee también

En el lugar se confirmó la muerte de dos hombres identificados como Nereo Guerrero, de 45 años, y Nicasio Guerrero, de 37 años, ambos originarios del barrio Santa Cruz, en Tenango.

Elementos de distintas corporaciones de emergencia y voluntarios acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, en tanto que fue necesario el traslado de varios de los lesionados a diversas clínicas de la región, debido a la gravedad de sus heridas.

También se dio a conocer que se iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]