Ciudad Juárez.— El flujo migratorio hacia esta ciudad fronteriza bajó 30%, aseguró ayer el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

El funcionario, quien acudió ayer a este municipio a la firma quincenal con la que debe cumplir luego del incendio ocurrido en marzo pasado en la estación migratoria, mencionó que actualmente opera como albergue el edificio que se encuentra instalado en una parte de Los Hoyos de El Chamizal.

Dijo que dicho albergue está siendo usado como estación migratoria de puertas abiertas; sin embargo, no se cuenta con estaciones migratorias por parte del INM, ya que esperan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determine la calificación de cada una.

En declaraciones a la prensa local, aseguró que los migrantes que son asegurados fueron trasladados a los albergues que están en el sur del país, como el Siglo XXI en Villahermosa, Tabasco, ya que son los que tienen mayor capacidad.

Sobre la caravana y las manifestaciones que llevan a cabo miles de migrantes en Chiapas y quienes exigen que se les expidan documentos para transitar en el país para llegar a la frontera norte, el funcionario explicó que no es posible entregarles documentos que no otorga la ley de migración, pues considera que sería violatorio porque no existe esta calidad o este documento para que transiten en el interior del país.

Comentó que al líder de la caravana Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, se le ofreció que todos los menores de edad acompañados fueran trasladados a los albergues del DIF y se tutelara el derecho superior del menor de acuerdo con las comisiones internacionales. Añadió que continuarán los operativos en los trenes, ya que siguen registrándose accidentes de migrantes que buscan llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos.

Rechaza llevar reclamos ante CIDH

Francisco Garduño también se refirió a la denuncia que —hace unos días— interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) víctimas y familiares de los migrantes que fallecieron y resultaron heridos durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

En entrevista, al salir del Centro de Justicia Penal Federal, Garduño se mostró en contra de la denuncia ante la CIDH y comentó que la CNDH emitió recomendaciones sobre el incendio, y se debe esperar y agotar las instancias del país de origen antes de acudir a organismos internacionales.

“Son los organismos no gubernamentales que han acudido a estas instancias y están en su derecho”, dijo, y añadió que quienes interpusieron la denuncia no pueden opinar con relación a las indemnizaciones que se han entregado a las víctimas del incendio ocurrido el pasado 27 de marzo, que dejó 27 lesionados y 40 fallecidos.

“No pueden decir eso porque ni siquiera se ha terminado de liquidar, ni siquiera se ha presentado el plan de reparación integral”, refirió el comisionado.

Dijo que, a la fecha, se ha cubierto más de 60% de los pagos de indemnización y que siguen trabajando antes de presentar el plan integral de reparación a las víctimas, para así llevar ventajas y no solamente presentar la planeación.

Recalcó que están a la espera de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señale los montos que serían entregados a cada uno de los heridos para hacer las indemnizaciones correspondientes.

La semana pasada, algunos de los sobrevivientes y familiares de fallecidos denunciaron ante la CIDH la política migratoria mexicana.