Buscan a joven migrante desaparecida en Texas

Cuernavaca.— A dos años de su desaparición en Texas, Estados Unidos, la familia de Sandra Carrera Chávez, de 28 años de edad, emprendió una nueva búsqueda con la ayuda de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos (CIMMM), con sede en Las Vegas, Nevada.

“Me siento muy triste y devastada al no tener noticias de mi hija Sandra, ya son dos años que desapareció en Texas, no sabemos nada de ella; he soñado que está en una cama de un hospital, y en otro sueño la vi embarazada, aun cuando ella no podía tener bebés”, relató angustiada Laura Chávez Cortés, madre de Sandra, al presidente de la CIMMM, Pablo Antonio Castro Zavala

Sandra salió de su casa en Cuautla, Morelos, el 28 de julio de 2020, rumbo a Chicago, Estados Unidos, donde reside su madre, luego de quedarse sola al morir su esposo en un accidente de moto.

Para llegar a su destino viajó en autobús hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, acompañada de un primo. En esa ciudad contrataron a un coyote para cruzar a Laredo, Texas.

Desde la frontera, relató su madre a la organización civil, Sandra se puso en contacto con ella vía telefónica el 2 de agosto de 2020 a las 12:06 de la madrugada. “Le dijo que había tenido problemas de salud y que la habían llevado a una casa en Laredo, después de esa última plática continúa desaparecida”, relató por su parte Castro Zavala.

El presidente del CIMMM solicitó nuevamente la intervención de los sheriffs Martín Cuéllar y Benny Martínez de Texas, para retomar la búsqueda.