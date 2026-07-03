Guachochi.— La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) aseguró a la población que “luchamos contra los gobiernos de la muerte, esos que no tienen reparo en pactar con criminales que desplazan a la gente de sus comunidades”.

Además, alertó acerca del robo que hacen esos criminales con el apoyo de los gobiernos para despojar de sus tierras a los pueblos indígenas, a los que “obligan a sembrarla con amapola y con marihuana, que inundan con drogas tóxicas, esclavizan a sus hijos y al final se los arrebatan envenenados por esas mismas drogas”.

En su mensaje a los habitantes de esta comunidad, en donde entregó patrullas y equipamiento policial —en la que se invirtieron más de 10 millones de pesos— la mandataria estatal reiteró su compromiso de continuar con la estrategia para fortalecer la seguridad en todas las regiones del estado. La entrega consistió en uniformes, cuatrimotos y patrullas para las corporaciones policiacas de seis municipios de la región.

Respecto a la dotación de equipo a los elementos de seguridad, especificó que es para mejorar la capacidad de respuesta, la confianza ciudadana y la protección de los habitantes de las comunidades al garantizar los recursos necesarios para el óptimo ejercicio de los policías, a quienes pidió seguir firmes ante los retos que presentan el estado y el país.

Además llamó a la población a estar alerta pues “hoy luchamos contra los gobiernos de la muerte, esos que no tienen reparo en pactar con criminales, que desplazan a la gente de sus comunidades.

Agregó que desde el Subcentro Centinela, que opera en Guachochi, se vigila permanentemente la región con lo que se han logrado reducir 50% los robos a casas y 60% a negocios, y se eliminó 100% el robo de ganado con violencia.

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Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del estado, destacó la importancia de garantizar que las corporaciones municipales sean fuertes y atiendan como primeros respondientes de manera ágil y oportuna.

Indicó que, según un comparativo del año previo al inicio de operaciones del Subcentro Centinela a la fecha, se registra una baja de 69% en homicidios, gracias al trabajo conjunto de la tecnología y la policía.

A su vez, José Miguel Yáñez, alcalde de Guachochi, agradeció a la mandataria estatal, y dijo que esto representa la posibilidad de llegar más rápido a donde se necesita y responder con mayor eficiencia en la protección de la ciudadanía.

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“Gracias por impulsar una estrategia de seguridad que ha marcado un antes y un después para Guachochi”, expresó.

Los vehículos y equipamiento se otorgaron de manera simbólica a alcaldes y representantes de cada uno de los municipios de Batopilas, Chínipas, Guachochi, Guazapares, Morelos y Urique.

Se distribuyeron 353 uniformes con camisola, pantalón táctico, botas y gorra, además de 22 cuatrimotos y ocho patrullas equipadas.

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Este año se beneficia a 40 municipios con equipo adquirido con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), del ejercicio fiscal 2025; una inversión que supera los 88 millones de pesos.

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