Guaymas.— Luego de una jornada de búsqueda, colectivos de Guerreras Buscadoras localizaron al menos ocho cuerpos completos, así como múltiples restos humanos en superficie, durante labores realizadas los días 24 y 25 de marzo en un área despoblada del ejido Felipe Ángeles, en el Valle de Guaymas.

De acuerdo con el reporte, en el sitio se identificaron tanto restos recientes como osamentas de mayor antigüedad, lo que sugiere que la zona habría sido utilizada de manera reiterada.

Además, se encontraron diversas prendas de vestir y objetos personales. Entre los objetos encontrados destaca una identificación oficial (INE) a nombre de Mario Alfonso Rodríguez Jiménez, con domicilio en Guaymas, Sonora, lo cual podría contribuir a los procesos de identificación.

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