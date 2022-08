Barbosa señala a exfuncionario de impulsar campaña de guerra sucia contra su gobierno

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló a uno de sus exfuncionarios de estar involucrado en una campaña de difusión para generar terror y un ambiente de inseguridad con mensajes alusivos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En su conferencia de prensa matutina, afirmó que el exdirector de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez, impulsó desde las oficinas oficiales “una campaña de guerra sucia” en su contra y del gobierno estatal con supuestos actos de violencia generada por el CJNG.

Barbosa recordó que Pedro Gómez estuvo en sus campañas y le tenía un gran aprecio, por lo que fue designado como Director de Puebla Comunicaciones (hoy Sistema Estatal de Telecomunicaciones), puesto del que fue separado al comprobarse la campaña sucia.

“Cuando me empiezan a traer evidencias que desde Puebla Comunicaciones se estaba desarrollando una campaña de guerra sucia contra mí y contra el gobierno, yo no lo creí, no lo creí hasta que resultaron más evidencias”, dijo.

El mandatario reveló que como parte de las investigaciones, fueron tomadas las instalaciones de Puebla Comunicaciones, donde en equipos de cómputo encontraron evidencias de mensajes con apología del delito.



“Un día a las 7 de la mañana llegaron a tomar de parte del gobierno las instalaciones de Puebla Comunicaciones y se encontraron en las computadoras que todo era cierto, nunca más me volvió a dar la cara Pedro Gómez y ya, dejó de ser parte del gobierno, lo digo porque eso es parte de esa relación rara”, reveló.



Exfuncionario difundió versiones sobre presencia del CJNG en puebla

Y es que medios locales difundieron que el exfuncionario acudió a declarar a la Fiscalía General del Estado por los mensajes difundidos en redes sociales sobre la presencia en Puebla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Ayer parece que declaró como testigo, algo así, en esta indagatoria por los mensajes que circularon sobre crear miedo, pánico a los poblanos porque iba a haber miedo, terror, asesinatos, que iba a haber un desmadre, decían ellos y que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, expuso Barbosa.

El Ejecutivo aseguró que el exservidor público está vinculado al exsecretario General de Gobierno y actual diputado federal, Fernando Luis Manzanilla Prieto.

“Y con quien está vinculado con Fernando Manzanilla, desde el origen, desde el principio, siempre así fue”.

