Barbosa condena video de maestra insultando a sus alumnos; la separan de centro escolar

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa condenó el uso de la violencia verbal y de la violencia física por parte de maestros y maestras, lo anterior luego de la divulgación en redes sociales de un video donde se observa a una profesora insultando a sus alumnos.

Durante su conferencia diaria, el mandatario poblano mencionó que es muy lamentable que se use ese tipo de lenguaje y señaló que los maestros deben de estar armados en cuanto a paciencia.

“Entiendo que a muchos maestros y maestras se les acaba la paciencia y comienzan a reaccionar con violencia verbal y con violencia física, pero eso ya no existe en esta época”.

Recordó sus tiempos de estudiante, donde dijo que aunque recuerda que sus maestros no usaban la violencia verbal sí les decían algunas cosillas pero nada de groserías.

“¡Ah! pero eso sí, nos daban de varazos. Ya íbamos a salir y salía el reporte de los niños que habían hablado en clase o se habían portado mal, era tu nombre con una serie de palito, palito, palito, palito, cruce, cinco y se abría otro palito, palito, palito, palito, cruce.



“Y saben cómo se pagaban esos palitos, a palos… delante de los papás, ahí del otro lado de la reja estaban los papás viendo. Era otra época”, señaló.

Sobre la actitud de los padres de familia, Barbosa Huerta mencionó que tiene razón al reclamar este tipo de actitudes en las escuelas, ya que ellos se encargan de educar a sus hijos.

“Hoy los papas ven que a su diablito o diablita le hacen eso y se avientan a los chingadazos y tienen razón, porque ya no se trata así”.

Señaló que la Secretaría de Educación Pública está muy atenta a poder corregir este tipo de acciones y que dependiendo de la falta en la que incurra el profesor o profesora, será la sanción que reciban.

“Ahí no me meto yo, no opino, yo solamente le pido a la Secretaría de Educación Pública que haga respetar la dignidad de los alumnos a todos los niveles”.

Separan a maestra; está en proceso de investigación

La Secretaría de Educación de Puebla informó que desde el pasado 14 de septiembre fue separada del cargo la docente del Centro Escolar “Manuel Espinos Yglesias”, ubicado en Puebla capital, quien fue señalada de actuar de manera inadecuada ante los alumnos que se encontraban bajo su cargo.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que la trabajadora se encuentra en proceso de investigación, y las y los alumnos son atendidos por otro profesor para no afectar su desarrollo académico.

Menciona que se aplica la normatividad vigente para evitar que los maestros o alguna otra persona dentro de las instituciones educativas vulneren la integridad y el bienestar de las y los estudiantes.

