Un vehículo con tres personas a bordo, incluidos dos menores de edad, cayó a las aguas de un canal hidráulico que corre a un costado de la carretera Angostura-La Reforma.

Autoridades ya investigan las causas del incidente con el automóvil que era conducido por una mujer de nombre María Guadalupe “N” de 32 años de edad, quien viajaba con dos niños.

Se sabe que la mujer conducía un vehículo tipo SUV, Chevrolet, con placas de Sonora y circulaba por la carretera del municipio de Angostura, con destino a la comunidad de Campo Plata, cuando por circunstancias que se desconocen, salió de la carpeta asfáltica y se precipito al canal.

La pronta intervención de los cuerpos de auxilio permitió rescatar sana y salva a María Guadalupe "N", un menor de un año de edad y juna niña de 11 años, quienes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos y valorar su estado de salud.

Lee también Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad

Con auxilio de una grúa la unidad en que viajaban fue sacada del canal hidráulico y enviado a una pensión municipal en tanto se determine el origen del accidente, ya que la mujer, por el susto, no pudo dar mayores detalles de lo sucedido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc