Hermosillo.— El aumento en el precio de la tortilla en Hermosillo ya impacta de lleno a quienes viven de la comida callejera. Taqueros y vendedoras de tamales enfrentan dificultades para sostener sus negocios ante el encarecimiento de la masa y otros insumos.

En varias tortillerías de la ciudad, el kilo de tortilla alcanza hasta los 35 pesos. En tiendas de conveniencia llega a 38 pesos, mientras que en tienditas de barrio puede superar los 40 pesos.

Esto ocurre pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habría aumentos en este alimento básico. Sin embargo, en Hermosillo la tendencia va al alza.

Para los vendedores, el impacto es inmediato. Luis González, quien ofrece tacos de cabeza, barbacoa y chicharrón, señala que actualmente compra la tortilla a 25 pesos el kilo. Advierte que si el precio sigue subiendo, tendrá que aumentar el costo de sus tacos, lo que podría afectar sus ventas.

“Lo que suba nos repercute. Ahorita la verdura está muy cara, el tomate, los limones, la carne. Es una cadena de aumentos. Apenas sale”, comenta.

Crucita Reyes, vendedora de tamales, enfrenta una situación similar. A inicios de año subió el precio de 20 a 22 pesos por pieza.

En algunas tortillerías se intenta contener el impacto. Rubén Armenta, trabajador de un negocio señala que mantienen el kilo en 28 pesos. “La harina, el gas, todo ha subido, pero tratamos de aguantar lo más posible”, indica.

En supermercados como Ley, Aurrera y Soriana, el kilo oscila entre 14 y 16 pesos. En tiendas Abarrey alcanza los 31.90 pesos.

En contraste, la tortillería La Mejor, en la colonia Balderrama, vende el kilo en 35 pesos desde enero, con posibilidad de incrementos.

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