Culiacán, Sin.- Se investiga el accidente registrado sobre la carretera México-Nogales, a la altura del Seminario Diocesano, en donde dos elementos de la Policía Estatal Preventiva que formaban parte de un punto de revisión fueron atropellados por el conductor de un vehículo que al parecer no respetó la instrucción de hacer un alto.

Los cuerpos de auxilio fueron alertados sobre personas heridas en la carretera federal, en la salida norte de la capital del estado, donde dos elementos estatales, cuyas identidades no se dieron a conocer y una de las dos personas que viajaban en un vehículo particular, resultaron con heridas.

Según los datos aportados, en un vehículo de color gris, Chevrolet viajaban dos personas del sexo masculino procedentes de la parte norte, por circunstancias que se desconoce no acataron el señalamiento se realizar un alto para ser sometidos a una revisión, por lo que dos policías fueron arrollados.

El conductor de la unidad particular perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y cayó en una zanja, por lo que con la fuerte del impacto este se golpeó con fuerza, por lo que requirió ser trasladado a un hospital bajo resguardo de la policías.

Las autoridades judiciales abrieron una investigación para determinar si se trató de un accidente o el conductor del vehículo privado, a propósito atropelló a los policías, con la intención de eludir el punto de control.

