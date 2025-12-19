Culiacán.— En una nueva serie de ataques en el estado, en diferentes hechos fueron atacados una vivienda y un casino en Culiacán y Mazatlán, respectivamente.

Las autoridades de seguridad de Mazatlán fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego contra la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Vistas del Mar, por lo que al presentarse en el sitio confirmaron que la fachada, puertas y ventanas presentaban una serie de impactos de bala.

Los policías municipales, con respaldo del Ejército, inspeccionaron el interior del inmueble sin encontrar evidencias de actos de vandalismo y no se encontró a ninguna persona en su interior, por lo que se presume que la casa se encontraba deshabitada.

Mientras que en el fraccionamiento Rincón de Urías, personas desconocidas dispararon contra un hombre que se encontraba junto a una motocicleta, quien falleció en el lugar.

En Culiacán, a un costado de una plaza comercial del fraccionamiento Villa Universidad, el casino El Gran Circus fue atacado a balazos e incendiado durante la madrugada del jueves, sin que se reportaran personas lesionadas. De acuerdo con la información, el casino se encontraba fuera de servicio.

Revisiones en reclusorio

Elementos estatales realizaron dos nuevas revisiones en el reclusorio de Culiacán, en los que encontraron más teléfonos celulares, dosis de drogas, ocho USB, cuatro tarjetas SIM y un amplificador de WiFi, entre otros objetos prohibidos.

De forma inicial se aseguraron dos dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína, una bolsita con material granulado con las características de la droga conocida como crystal y 13 pastillas. Además de 26 puntas de fabricación artesanal, 12 chips para celulares, tres cargadores para radios, dos memorias USB, un microSD, un amplificador WiFi, un smartwatch y un sellador de bolsas.