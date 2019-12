Atacan con bombas molotov a diario regional en SLP

El Diario Regional “Zona Media” del municipio de Rioverde, San Luis Potosí, sufrió un intento de ataque con bombas molotov alrededor de las 6:00 de la mañana de este lunes 2 de diciembre, medio filial del periódico de distribución estatal, El Mañana de Valles.

De acuerdo con uno de los trabajadores del medio, quien solicitó resguardar su identidad, un par de sujetos en motocicleta llegaron al sitio aproximadamente a las 6:10 de la mañana, portaban botellas con combustible, conocidas como bombas molotov, las cuales no pudieron arrojar plenamente, pues una de estas se les cayó del vehículo y alertó al vigilante.

El velador del lugar, al escuchar el estruendo salió y alcanzó a ver a uno de los sujetos que intenta tirar una segunda bomba molotov contra una de las camionetas con los logos del medio El Mañana de Valles.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el trabajador de este medio señaló que el ataque podría ser un acto de intimidación relacionado con el ejercicio informativo que lleva a cabo el Diario Regional Zona Media y El Mañana de Valles.

“Creemos que es contra el ejercicio de la información, porque fue contra una de las propiedades de la empresa Zona Media, lo que consideramos es que no fue una situación particular contra alguno de nuestros compañeros periodistas”, también el trabajador relata que previo al ataque no hubo amenazas o advertencias.

Al ser cuestionado sobre el tipo de información que ha publicado recientemente Zona Media, reconoció que están relacionados con acciones que pueden “tocar algunos intereses”; narró que en recientes fechas se ha dado seguimiento a los casos de asaltos perpetrados en el centro de la ciudad (Rioverde), que estarían relacionados con organizaciones delincuenciales, pero también con la falta de vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad.

También indicó que se ha dado a conocer el incremento en delitos como trata de personas, que afecta a personas migrantes indocumentados, al igual, el incremento en la operación de establecimientos en los que se ejerce la prostitución y en los que podrían estar implicados políticos de la zona.

Agregó que ante este atentado se presentaron las denuncias correspondientes ante la Vicefiscalía de la zona Media del Estado, a la par se solicitaron los protocolos de protección al medio, “afortunadamente”, señaló, las corporaciones de investigación actuaron de manera rápida para tomar muestras y confían en que pronto se den resultados o al menos se logre dar con las personas autoras materiales del incidente.

