Más Información

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 mdp del DIF

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 mdp del DIF

Puebla.— En medio de un clima marcado por hechos violentos cada vez más crueles, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, lanzó un fuerte reclamo contra la ola de sangre que —afirmó— mantiene a la población viviendo con miedo permanente.

Durante la homilía dominical, celebrada ante decenas de familias, el arzobispo no ocultó su preocupación por la violencia que sacude diariamente a la entidad y al país.

“Cada día amanecemos con el sobresalto, con el ‘Jesús en la boca’, preguntándonos qué nueva masacre ocurrió, a quién asesinaron, si no fue atacado uno de nuestros seres queridos o algún conocido”.

Al señalar que las escenas de violencia se repiten de manera constante y los actos criminales muestran niveles de brutalidad cada vez mayores, cuestionó: “¿Qué está pasando con nuestra humanidad? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar?”.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, recordó que la vida es un don otorgado por Dios, y que el ser humano fue creado con libertad, inteligencia y capacidad de amar. Monseñor urgió a frenar la violencia y a reflexionar en este tiempo previo a la Cuaresma sobre el rumbo de la sociedad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]