Ciudad Valles.— El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona (PVEM), puso en marcha los trabajos de pavimentación de los 38 kilómetros de longitud del Circuito Tének en el ejido San Antonio Huichimal.

Además, entregó dos calles y supervisó los trabajos de una tercera que permitirán a los 15 habitantes de esta región cañera potosina el traslado más rápido y seguro de productores, trabajadores y de estudiantes.

El mandatario estatal Gallardo Cardona aseguró que el circuito será totalmente renovado, pero de manera integral, para impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades aledañas, así como dignificar el entorno regional y elevar el bienestar laboral.

Explicó que la obra contempla la pavimentación con carpeta asfáltica en sus 38 kilómetros de longitud, la colocación de señalamientos horizontales y verticales, pintura en la superficie de rodamiento para incrementar los estándares de seguridad vial para transportes de carga agrícola y de vehículos familiares y turísticos.

Asimismo, en la visita que realizó a esta localidad potosina, Ricardo Gallardo Carmona supervisó los trabajos de pavimentación de dos calles y la construcción de una más en este municipio.

La primera que se interviene es la calle Zitácuaro, en el fraccionamiento José María Morelos y Pavón; la segunda es la calle Gustavo Enríquez González, en la colonia Popular Solidaridad; se detalló que en ambas vialidades se aplicará concreto hidráulico, se construirán guarniciones, banquetas y se colocarán señalamientos.

En tanto, en la colonia Lázaro Cárdenas, el gobernador Ricardo Gallardo entregó la calle Haití, la cual cuenta ahora con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje, así como dren pluvial.

Finalmente, el mandatario estatal afirmó a los habitantes de la zona Tének de Ciudad Valles que, una vez finalizada la rehabilitación del circuito, llevará el servicio de la Red Metro, con la finalidad de apoyar a las familias con transporte público gratuito, el cual contará con aire acondicionado, conexión a internet y televisores, lo que brindará traslados cómodos y seguros a los centros de trabajo y a las escuelas, a la vez que se beneficiará la economía de los miles de usuarios de las comunidades.

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