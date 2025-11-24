Angangueo, Michoacán.- En esta comunidad michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) mencionó que se espera la visita de unos 800 mil turistas, nacionales o extranjeros, para apreciar el arribo de la Mariposa Monarca que es un espectáculo migratorio único en el mundo.

Cada año la Mariposa Monarca recorre 4 mil kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques de oyamel de Michoacán y del Estado de México, donde se conforma la Reserva de la Biosfera, misma que cuenta con 56 mil 259 hectáreas, de las cuales, 13 mil 554 forman la Zona Núcleo, declaradas en 2008 como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.

El mandatario Ramírez Bedolla hizo la apertura oficial de los santuarios de la lepidoptera en la Sierra Chincua, Senguio, El Rosario y Angangue, acompañado de las secretarias de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de México, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, y Josefina Rodríguez Zamora, respectivamente.

Con ello inició la temporada de hibernación 2025-2026 de la Mariposa Monarca, la cual será admirada en su hábitad, por visitantes y turistas provenientes de Estados Unidos, Europa y Centroamérica, principalmente, quienes habrá de encontrar en la zona oriente de Michoacán infraestructura y servicios para su estadía.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, en apertura de santuarios de la mariposa monarca/ Foto: Especial

En región hay lugares que venden comida típica y también guías especializados para recibir a todos los amantes de esta mariposa y conducirlos por sendas donde podrán admirarlas, sin causar daño al bosque y el medio ambiente.

Ramírez Bedolla destacó la importancia de preservar los bosques de oyamel que conforman la Biosfera de la Mariposa Monarca y los esfuerzos que realizan los gobiernos federal y estatal para mantener viva una de las migraciones más importantes e impresionantes del mundo.

Destacó que se han efectuado esfuerzos para mejorar la atención a la población visitante, como es el caso de la obra de electricidad subterránea desarrollada en el Santuario de Sierra Chincua, donde se invirtieron 3.7 millones de pesos estatales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv