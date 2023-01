Arranca en febrero plan emergente de empleo digno

San Luis Potosí.— El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció un plan emergente de empleo para que las familias potosinas cuenten con alternativas para acceder a una fuente de trabajo productiva, que les permita mejorar sus condiciones de vida.

Este 10 de febrero arrancará el programa denominado La Secretaría del Trabajo te da Trabajo, a través del que se buscará ofertar este año más de 20 mil plazas bien pagadas, para las cuales se cuenta ya con alrededor de 7 mil solicitudes por igual número de personas.

Gallardo Carmona dijo que todas y todos los potosinos podrán acceder al beneficio de contar con una fuente de empleo digno y bien remunerado, por lo que, “ya no habrá excusa ni pretexto para quienes, en el peor de los casos, se escudan en delinquir, porque no tienen o no encuentran trabajo”.

Explicó que en la ampliación de la firma japonesa Daikin se generará 2 mil 500 empleos; además, el sector industrial, comercio, servicios y turismo participará en emplear a potosinas y potosinos. Detalló que será a través de una línea telefónica, que está por definir, que los interesados podrán solicitar que se les contrate.