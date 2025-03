El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta acusó a la organización Antorcha Campesina de estar detrás de la toma de instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y exigió retirarse de la casa de estudios.

“Hago un exhorto a Antorcha Campesina para que deje de entrometerse en la vida de la universidad, ninguna organización política puede afectar el derecho humano a la educación”, demandó.

En su conferencia de prensa, pidió además a la Fiscalía General del Estado iniciar acciones en contra de aquellos que mantienen bajo su poder y de manera ilegal las instalaciones universitarias.

“Pido a la fiscalía que actúe contundentemente contra quienes violentaron de manera abusiva la autonomía de la universidad”, sentenció.

Y es que primero fue tomada la Facultad de Medicina de la BUAP para demandar plazas para el internado y prácticas clínicas, las cuales fueron atendidas, sin embargo, luego fueron tomadas otras instalaciones para exigir desde mejoras en instalaciones, destitución de profesores señalados de acoso y extensión de horarios del sistema de transporte universitario.

“Como gobernador y como universitario he sido respetuoso de la vida universitaria, el Gobierno del Estado no interviene, no interviene ni ningún integrante del Gabinete puede intervenir en la vida de la universidad, ni de las universidades”, recordó en conferencia de prensa.

En ese sentido, advirtió que mientras sea gobernador nada ni nadie intervendrá en la vida universitaria privada o pública, por lo que exigió a dicha organización retirar su protesta de Ciudad Universitaria.

“Estamos totalmente ajenos a intervenir en universidades privadas y en universidades públicas, la educación es un derecho humano consagrado y quien violente la vida universitaria se tendrá que someter al escrutinio puntual de la ley”, expuso.

El Ejecutivo informó que el secretario de Gobernación estatal convocó a los representantes de Antorcha Campesina, pero les exigió que antes deben liberar las instalaciones universitarias para no poner en riesgo el registro de 150 mil estudiantes para el próximo ciclo escolar.

“No aceptaremos chantajes, diálogo sí, acuerdo sí, chantaje no. La universidad se tiene que abrir, Ciudad Universitaria se tiene que entregar a las autoridades. Nosotros apoyaremos cualquier acción que requiera la atención racional a las demandas que pueden ser legítimas, lo que no puede ser, porque la propia ley lo prohíbe, es que en el ejercicio de una demanda se actúe con violencia”.





