“Aquí hay fiesta; enfrente, el funeral del antiguo régimen”

Pachuca.— “¡Sonrían!, la campaña ya la ganamos. Lo que nos toca el domingo es triunfar contundentemente en la elección”, aseveró el candidato de la coalición Morena-PT-NA al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, durante su cierre de campaña ante unos 30 mil asistentes que se congregaron en la plaza Juárez de la capital hidalguiense.

Al pie de la estatua de Benito Juárez, en la explanada donde se ubica el palacio de gobierno, Menchaca Salazar estuvo acompañado por senadores, líderes partidistas y simpatizantes.

Con una plaza abarrotada, lo mismo que las calles aledañas, donde desde temprano desfilaron contingentes de jóvenes y de campesinos provenientes de los distintos municipios del estado, Menchaca Salazar inició su “fiesta cívica”, como la llamó el candidato, la cual arrancó dos horas después de lo anunciado.

Entre porras, consignas y gritos de: ¡Gobernador!, ¡gobernador! y ¡Julio Menchaca, el pueblo te apapacha!, retumbó el compromiso que el candidato realizó con los hidalguenses: “Lo digo de frente, no les voy a fallar, no tengo derecho a equivocarme porque sé que no estoy solo. Como lo dijo [Ricardo] Monreal, es gobernar con y para el pueblo”.

Antes de que Menchaca Salazar tomara la palabra, los dirigentes de los partidos que conforman su candidatura común: Sergio Hernández, de Nueva Alianza; Javier Vázquez Calixto, del Partido del Trabajo, y César Cravioto, delegado de Morena, pronunciaron sus discursos en los que coincidieron que en Hidalgo se hace historia con un candidato que despierta la confianza de la gente.

“Aquí no hay presión ni acarreo, todos estamos por convicción e ilusión. Esta victoria es del pueblo de Hidalgo y nadie nos la va a quitar”, dijeron.

El senador morenista Ricardo Monreal Ávila hizo una recomendación al candidato Menchaca Salazar: “Aquí hay muchos jóvenes, gente que quiere una oportunidad para hacer el cambio en Hidalgo. No te rodees de bufones ni de aduladores, no los necesitas, sólo al pueblo”.

En su turno, Julio Menchaca señaló que su cierre de campaña “es una fiesta cívica, a diferencia de los de enfrente que parecen que van a un funeral y sí, van al sepelio del viejo régimen , de lo que ya no queremos en Hidalgo”.

Hizo un llamado a ejercer el voto, defenderlo el día de la elección y cuidar las urnas sin romper un solo vidrio.

Afirmó que este es un movimiento incluyente de los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y todos los sectores serán atendidos, “porque aquí serán primero los pobres” dijo al repetir las frases y consignas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que Hidalgo tendrá el acompañamiento del Presidente, y éste, un gobierno aliado.

Refirió que a diferencia de los priistas, que critican el acompañamiento que le hacen figuras de la política nacional, en Morena si tienen con qué presumir.