Lerdo.— Con una inversión de 28 mil millones de pesos [mil 600 millones de dólares] la empresa Fermachen colocará a Durango como nuevo polo de desarrollo, porque producirá un millón de toneladas de fertilizante al año y generará más de 3 mil empleos en su construcción.

Con la llegada de esta empresa a tierras duranguenses, se inicia una nueva etapa de crecimiento no sólo para el estado, sino también para el campo mexicano, porque tendrá más de 3 mil trabajadores permanentes cuando entre en operación.

Este proyecto es resultado del trabajo realizado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, junto con Fernando y Manuel Calvillo Álvarez, copresidentes de Fermaca Dreams, para hacer realidad una de las inversiones más importantes en la historia de Durango.

Cuando se inició la construcción, el gobernador Villegas Villarreal destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que este proyecto representa uno de los logros más importantes de su administración, además de marcar un antes y un después para Durango.

Dijo que la llegada de Fermachem es resultado de años de trabajo, gestión y coordinación entre la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal para concretar una megainversión estratégica para el estado y para México.

Villegas Villarreal afirmó que Durango está listo para competir y crecer en el sector industrial gracias a las condiciones de seguridad, estabilidad financiera e infraestructura que se han construido en los últimos años.

Mencionó que los proyectos como la presa El Tunal II, la planta potabilizadora, la expansión de la red de gas natural y nuevas inversiones privadas forman parte de una estrategia para generar más oportunidades.

En su momento, Fernando Calvillo destacó que Fermachem busca fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante la producción nacional de fertilizantes, además de generar empleos, desarrollo y bienestar.

Detalló que el proyecto contempla una aportación social superior a los 200 millones de pesos para acciones de beneficio comunitario en Lerdo y Durango.

A su vez, Ray Fletcher, CEO de Fermachem, consideró que la planta será una de las más modernas del continente y permitirá reducir la dependencia de fertilizantes importados.

Durango fue elegido por su ubicación estratégica, acceso competitivo al gas natural y las condiciones de confianza que ofrece para el desarrollo de proyectos industriales, aseveró.