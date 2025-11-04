San Luis Potosí.— El gobernador Ricardo Gallardo Carmona (PVEM) anunció un incremento de 250 millones de pesos al presupuesto de los salarios de los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y del personal operativo y administrativo.

Además, el aumento salarial es un reconocimiento por laborar con entrega y pasión para que San Luis Potosí siga en los primeros lugares, como uno de los estado de los más seguros del país.

“En 20 años, San Luis Potosí no había vivido un mes tan pacífico como este octubre”, aseguró el mandatario, quien afirmó que el aumento beneficiará a más de 4 mil integrantes de la corporación.

Se incluyen custodios, directores, así como policías operativos y administrativos, quienes recibirán un incremento mensual, lo que garantizará mejores condiciones laborales y erradicará prácticas de corrupción, mediante salarios dignos y justos.

Asimismo, Gallardo Cardona dio a conocer la instalación de 40 arcos de seguridad, mil cámaras nuevas, la incorporación de mil 200 nuevos elementos a la Guardia Civil Estatal, y la entrega de kits de vida.

Dijo que la meta es convertir, para el año 2026, a la Guardia Civil Estatal en la policía mejor pagada de México, con aumentos anuales sostenidos y bonos adicionales para los elementos en activo.

“El gobierno del estado va a cuidar a las familias de quienes protegen a San Luis Potosí; con este aumento, mejorarán sus ingresos, podrán cubrir colegiaturas, medicinas y asegurar un retiro digno”, expresó.

Los elementos de seguridad mostraron su gratitud, pero el oficial Óscar Alejandro García Cerda, instructor de la academia de seguridad y artesano del calzado, se acercó al gobernador para reconocerle el apoyo hacia la corporación y le obsequió un par de zapatos, como agradecimiento.