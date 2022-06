Antonio de la Cruz. Justicia, que caigan los asesinos: la portada en negro de Expreso por crimen contra periodista

En negros y con encabezado en grande: “¡Justicia! Nuestro reclamo: que caigan los asesinos”, fue como el medio Expreso- La Razón de Tamaulipas, le dedico su primera plana al periodista Antonio de la Cruz, ultimado a balazos la tarde del miércoles cuando salía de su casa.

“Durante 23 años fuimos testigos de la limpia trayectoria de nuestro compañero… Sus compañeros de Expreso- La Razón, exigimos que se investigue y castigue a los culpables con todo el peso de la ley, sean quien sean”, se exige en el sumario que también acompaña a la imagen del periodista asesinado.

En la editorial del medio tamaulipeco, se reitera la exigencia de justicia. “El cobarde asesinato de Antonio de la Cruz nos indigna y nos recuerda las condiciones en las que deben trabajar todos los días personas buenas y profesionales como nuestro compañero”.

También, destacaron que De la Cruz era “un hombre entregado a su profesión y a su familia”, por lo que exigen justicia para que este hecho no quede impune.

“Exigimos que se haga justicia, que el crimen de nuestro amigo no quede impune como muchos otros. Que no solo se detenga a los autores materiales del homicidio, sino a quienes lo ordenaron. Queremos que se les castigue con todo el peso de la ley”.



Usaron arma calibre 40 mm en ataque

Antonio de la Cruz fue asesinado de cinco balazos cuando salía de su domicilio. En el ataque su hija de 23 años también resultó herida de gravedad y su estado de salud se reporta como delicado.



De acuerdo con las autoridades, el periodista recibió los impactos de bala de manera frontal y lateral cuando estaba dentro de su vehículo y que los impactos de bala también hirieron a su hija de 23 años.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que se utilizó un arma 40 mm en el ataque.

“De las primeras investigaciones se pudo establecer que el periodista inició sus actividades el día de hoy desde muy temprano; había salido y regresado a su domicilio, con la intención de nuevamente salir para llevar a su hija a su centro de trabajo, cuando al encontrase dentro de su vehículo dispuestos a emprender movimiento fueron agredidos por un número no determinado de personas”, señaló el fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

No había amenazas previas: SSC

Esta mañana, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dijo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el periodista no había sido amenazado con anterioridad y no estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.



Indicó que Antonio era reportero del periódico Expreso, también era vocero o titular de comunicación social de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas.

“Las notas periodísticas de él eran más relacionadas con el campo y el clima, “aunque también hay algunas que tienen que ver con temas más de carácter de cuestionamiento autoridades de carácter local”, apuntó.



Por otra parte, aclaró que en este año se han registrado sólo 10 y no 12 homicidios de periodistas en México, en los cuales hay 26 detenidos y 19 de ellos ya están vinculados a proceso penal.



