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Un hombre murió y otro resultó herido de gravedad al quedar en una construcción en la zona montañosa central de .

El accidente ocurrió en la comunidad de Tepexpan del municipio serrano de Soledad Atzompa, donde se realizaban excavaciones en un terreno, sin embargo, gran parte de la tierra se vino abajo y atrapó a dos obreros.

Vecinos del lugar y trabajadores de la obra iniciaron el rescate de las víctimas; uno de ellos fue sacado sin vida de la tierra; y otro más rescatado pero con graves lesiones.

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Trabajadores de la obra iniciaron el rescate de las víctimas. Fotos: Especiales.
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La obra fue suspendida de manera indefinida, mientras realiza una inspección para determinar las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos.

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jecg

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