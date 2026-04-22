Un hombre murió y otro resultó herido de gravedad al quedar sepultados por un alud de tierra en una construcción en la zona montañosa central de Veracruz.

El accidente ocurrió en la comunidad de Tepexpan del municipio serrano de Soledad Atzompa, donde se realizaban excavaciones en un terreno, sin embargo, gran parte de la tierra se vino abajo y atrapó a dos obreros.

Vecinos del lugar y trabajadores de la obra iniciaron el rescate de las víctimas; uno de ellos fue sacado sin vida de la tierra; y otro más rescatado pero con graves lesiones.

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Trabajadores de la obra iniciaron el rescate de las víctimas. Fotos: Especiales.

La obra fue suspendida de manera indefinida, mientras Protección Civil realiza una inspección para determinar las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos.

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