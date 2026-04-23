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León.— La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció su renuncia al PAN porque aseguró que lleva años aguantando los ataques del poder, porque quienes lo dirigen perdieron el rumbo y han hecho todo para intentar descarrilar su gobierno.
La alcaldesa anunció ayer que se va del partido porque es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar al municipio de León.
“No es posible que el CEN del PAN ataque a la presidenta de León, una militante que ha dado todo por el partido; lo que le están haciendo a León es una muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en el país”.
Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, ha expresado su interés en abanderar a la alcaldesa.
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