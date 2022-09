Alcaldesa de Campeche pide a gobernadora Layda Sansores dejar los "shows mediáticos"

San Francisco de Campeche.- La alcaldesa de esta ciudad, Biby Rabelo de la Torre, envió vía twitter un mensaje a la gobernadora de Campeche y emanada del partido Morena, Layda Elena Sansores, pidiéndole deje de hacer "shows" mediáticos después de que ya "doblaron" al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y les advirtió "a mí no me doblarán, porque no tengo nada que ocultar".

La alcaldesa de la ciudad de Campeche emanada de las filas de Movimiento Ciudadano (MC) y cercana al aspirante a la gubernatura Eliseo Fernández Montúfar (quien perdió ante Sansores San Román) pidió que haga a un lado los partidismos y busque trabajar en conjunto por la ciudadanía de Campeche que finalmente fue quien las eligió.



A “Alito” Moreno ya lo doblaron “pero a mí no”

A través de un video que colocó en sus redes sociales, la alcaldesa campechana manifestó que la gobernadora ya dejó de hablar de "Alito" Moreno, líder nacional del PRI, porque "ya lo doblaron, pero a mí no me doblarán porque no tengo nada que ocultar".

Rabelo de la Torre le pidió a la gobernadora que puedan trabajar juntas para resolver demandas de la ciudadanía y no caer en "shows mediáticos" que nada resuelven.

Y reiteró que ella como alcaldesa no tiene nada que ocultar y por tanto, reiteró que a ella "no me doblarán" como ocurrió con Moreno quien finalmente tuvo que apoyar propuestas presidenciales.

Gobernadora @LaydaSansores: Le invito a dejar el show mediático a costa del desprestigio del buen trabajo realizado desde la @Alcaldia_Camp ¡Basta de mentiras! Trabajemos a favor de la ciudadanía, que es nuestra única responsabilidad como servidoras públicas. pic.twitter.com/Z90ksnhASB — Biby Rabelo (@bibyrabelo) September 13, 2022



afcl