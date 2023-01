Alcalde de San Cristóbal de las Casas reconoce que estaba en estado de ebriedad al insultar a ciudadanos

Tuxtla Gutiérrez, Chis-. El alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, reconoció que el viernes llegó "con media estocada" después de ingerir "un poco de posh (aguardiente de maíz)" a una reunión en el barrio La Candelaria, y que "pendejeó" no a los habitantes, sino a los empleados de Obras Públicas y contratistas porque suspendieron una obra pública del lugar.

El presidente municipal emanado del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM), que gobierna la ciudad por tercer período, ofreció disculpas por sus dichos lanzados entre la concurrencia.

"Perdón por haberlos pendejeado públicamente, pero esa es la realidad, pero vamos a seguir la obra", expresó en entrevista colectiva.

Díaz Ochoa fue exhibido en un video difundido en redes sociales, en el que aparece en estado de embriaguez ofendiendo y lanzando groserías a los vecinos o a los responsables de los trabajos de drenaje y agua potable en La Candelaria.



Sin embargo, este lunes el alcalde coleto dijo a periodistas que reconocía que la semana pasada, "efectivamente, hubo un problema (...); llegaron los habitantes del barrio La Candelaria el jueves a decir que la obra estaba suspendida"

De modo que "les dije que llegaría el viernes a las 5:00 de la tarde; llegué. Había ido a dos inauguraciones en comunidades. No voy a negar que iba yo con media estocada", argumentó, cuestionado por sus expresiones.

Afirmó que ese día "Iba yo tranquilo, pero sí había tomado un poco de posh. Nada más quiero decirles que ofrezco una disculpa al barrio La Candelaria, pero no fue una ofensa hacia ellos, sino que me molestaron los trabajadores de Obras Públicas y los contratistas porque tenían suspendida la obra"

Los responsables de esos trabajos, enfatizó Mariano Díaz, "hicieron lo que quisieron, por eso no tenemos el recurso para continuar; por eso me molesté y perdón por haberlos pendejeado públicamente, pero esa es la realidad. Yo me comprometo y vamos a seguir la obra", aseguró.



Aun así, señaló que no habrá despido en Obras Públicas "No, van a seguir en su cargo porque ya me explicaron que hay pleitos entre vecinos; entonces los representantes de las obras determinan a quién le dan agua y drenaje; a quien sí y a quien no".

Así que "tuvieron que hacer dos obras alternas: una para los que se llevan y otra para los que no se llevan. Por eso es la falta de recursos para la obra, pero la vamos a terminar. Y los voy a invitar a la inauguración", explicó el político del PVEM.

asgs/rmlgv