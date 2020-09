Al inicio no estaba de acuerdo con dejar la Conago: gobernador de Colima

Aunque votó a favor de que los 10 estados que conforman la Alianza Federalista salieran de la Conago, el gobernador de Colima, el priista Ignacio Peralta, no compartía esa postura: “de inicio no estaba de acuerdo en salir de la Conago, mis argumentos fueron públicos. Creía que valía la pena hacer el esfuerzo de conservar la Conago y fortalecerla”.

Desde que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hizo pública esa postura, Peralta dijo que no la compartía, sin embargo –señaló el mandatario colimense– desde la última reunión de la Conferencia en San Luis Potosí hubo una serie de ejercicios deliberativos al interior de la Alianza en la que se analizaron los pros y los contras.

“Hubo posturas diferentes, dimos argumentos quienes estábamos a favor de quedarnos y también quienes estaban a favor de irnos. Finalmente se da una decisión colegiada, unánime, de todos los gobernadores de la Alianza, lo aclaro porque al final nos sumamos todos democráticamente”, dijo.

En su opinión, ésta es una decisión importante que busca construir diálogos colectivos, pues la visión predominante de los gobernadores aliancistas es que la Conago ya se había convertido en un monólogo, ya no cumplía con sus objetivos.

“Lo que buscamos en la Alianza Federalista es precisamente impulsar el diálogo, no buscamos la confrontación. Si hay diferencias las exponemos, por ejemplo, como gobernador he estado de acuerdo en muchas cosas con el gobierno federal, he impulsado la Guardia Nacional, me sumé al Insabi, pero también hay otras en las que no hemos coincidido. Lo importante es siempre hablarlo con claridad, dialogarlo”, refirió Peralta.

Insistió que los 10 gobernadores que dejan la Conago están convencidos de que la construcción de un diálogo colectivo permitirá definir una agenda nacional, que contribuya a resolver problemas que aquejan al país.

