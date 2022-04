Aguascalientes expresó su descontento en la consulta de revocación, afirma Tere Jiménez

Aguascalientes.- Ante el resultado de la consulta de revocación de mandato que colocó a Aguascalientes como la segunda entidad con menos participación, la candidata a la gubernatura por la coalición Va por Aguascalientes (PAN-PRI-PRD), Teresa Jimenez Esquivel, dijo que la “gente habló” y de esa forma expresó su descontento.

“La verdad es que en Aguascalientes no llegaron ni al 10 por ciento y tengo entendido que una parte de los que participaron también votó en contra de que (el presidente Andrés Manuel López Obrador) se quedara”.

Tere Jiménez consideró que “se debe tomar en consideración la expresión de los ciudadanos”

“¿Qué está pensando la gente de Aguascalientes?, porque fuimos el segundo estado en donde están descontentos con un sistema donde no hay infraestructura, donde no hay seguridad, no hay presupuesto para seguridad, en donde tenemos que seguir impulsando muy fuerte el desarrollo económico”, agregó.



La panista resaltó que aquí sí aspiramos a ser mejores, y consideró que ese sentir se traduce en lo ocurrido el domingo pasado.

La candidata dijo respetar el sistema de revocación de mandato que se implementó, pero por por su parte seguirá trabajando muy fuerte, hacia adelante y “claro que vamos a ganar” el próximo 5 de junio.

Este lunes, Jiménez Esquivel. firmó un acuerdo con personas con discapacidad con el compromiso de encabezar un gobierno inclusivo e incluyente para este sector que requiere atención urgente y que representa a 70 mil personas en el estado.

