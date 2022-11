Acusan a Cuitláhuac García de criminalizar a periodista desaparecido; gobernador lo niega

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) se confrontaron declaraciones realizadas en torno a la desaparición momentánea y agresiones que sufrió el reportero Eusebio Hernández Elvira.

El organismo defensor de periodistas acusó al mandatario de criminalizar al periodista y el gobernador aclaró que sólo busca esclarecer los hechos.

Y es que el mandatario reveló que la desaparición momentánea y la agresión que sufrió el comunicado tenía que ver con el huachicleo.

"Es un hecho relevante que hay que investigar a fondo porque hay ahí algunas cuestiones que él mismo tiene que aclarar... Él está relacionado con una persona que estaba purgando una condena, tenía una pena por huachicol como presunto responsable, falleció esa persona y él ocupaba su casa y eso va a fortalecer la línea de investigación sobre qué fue lo que sucedió y eso nos permitirá ver quienes son los responsables de lo que le sucedió al periodista y nosotros no vamos a permitir ninguna agresión contra periodistas", declaró ayer García Jiménez.

Acusan a Cuitláhuac García de criminalizar a periodista asesinado

En respuesta, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó lo que llamó la criminalización y estigmatización por parte del titular del Poder Ejecutivo.

"Lamentamos que desde su investidura como Gobernador se intente desprestigiar y revictimizar al comunicador que fue agredido en la localidad de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan", expuso.

Destacó que al momento que el periodista fue víctima de los hechos, prestaba sus servicios profesionales a una estación de radio comunitaria, cuya sede se encontraba en el mismo inmueble que habitó el empresario señalado.

Además dijo que el reportero ingresó a dicho medio de comunicación a principios de agosto del presente año y que el fundador de la radio y quien presuntamente estaba señalado de dedicarse a la venta ilegal de combustible, falleció en mayo de 2022, es decir, cuatro meses antes de que la víctima tuviera relación laboral con los actuales dueños del medio de comunicación.

En respuesta, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que admitía el exhorto hecho por la Comisión por "criminalizar y estigmatizar" al reportero, pero dijo que ni el afectado se quejó.

"Ah sí, no, aceptada, yo no voy a criminalizar al periodista. No lo criminalicé, eso era uno que me antecedió, se acuerdan. Mi opinión es: ayúdanos a ayudarte y dinos sobre estos temas para ir sobre los responsables. No toman parte la final cuando dije: eso nos va a servir para dar con los responsables", expuso.

El Ejecutivo preguntó por qué se le acusa de criminalizar al reportero por el hecho de querer saber qué fue lo que le sucedió y con ello poder dar con los responsables, más bien eso es colaboración y protección al periodista.