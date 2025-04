Emelia Ortiz García, activista y militante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), denunció que sufre persecución de personas desconocidas a los lugares en los que trabaja y duerme, por lo su vida está en constante riesgo.

En dos ocasiones, agregó, han llegado hasta el lugar en el que guarda parte de sus pertenencias y las han robado y saqueado, rompiendo chapas de las puertas y vidrios de las ventanas; también, dijo, han robado documentos de las denuncias de sus compañeros asesinados, desaparecidos tanto digital, como físicos.

“Hago llegar mi voz ante el pueblo de México porque en primer lugar me preocupa que hasta la fecha no haya justicia para mis hermanas quienes fueron cobardemente asesinadas. Todavía cargo ese sufrimiento en mi corazón y aparte me andan persiguiendo personas desconocidas que constantemente llegan a los lugares en donde trabajo y duermo, para mi fortuna no me han encontrado, pero mi vida está en constante riesgo de muerte”.

Emelia es hermana de las defensoras Adriana y Virginia Ortiz García, quienes fueron asesinadas la noche del martes 5 de noviembre en el centro de la ciudad de Oaxaca; ambas eran militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Adriana fungió como asesora jurídica comunitaria desde 2009. Junto a Virginia desempeñó una importante labor en la búsqueda de sus primas Virginia y Daniela, desaparecidas en la región de la mixteca desde el 5 de julio de 2008.

Adriana y Virginia, defensoras de 45 y 35 años, fueron interceptadas por dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta quienes les dispararon cuando ambas descendían de un taxi al llegar a su domicilio, ubicado en las inmediaciones del centro histórico de Oaxaca.

Ahora, Emelia Ortiz denunció que su vida también está en riesgo y solicitó la solidaridad de sus hermanos de lucha para denunciar estos hechos: “hoy por mí, mañana por otros perseguidos, desaparecidos y asesinados”.

Y exigió a las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca que cumplan las medidas cautelares que tiene y procedan hacer justicia, “caso contrario ustedes son cómplices de lo que está pasando”, manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL