Juchitán— Un total de 21 campesinos integrantes de la legítima Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul (1972) obtuvieron la ratificación de la sentencia absolutoria dictada el 16 de diciembre de 2025.

En un comunicado, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) apuntó que la resolución “confirma que la defensa de la tierra, las playas, los manglares, la laguna y la selva de nuestro territorio no constituye delito alguno”.

Los campesinos exigieron respeto a sus derechos y responsabilizaron de cualquier acto de violencia, persecución, intimidación, amenaza y acoso a quienes pretendan apoderarse de sus tierras.

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