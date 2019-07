Abandonan a El Bronco para agarrar lugar en la 4T

Waldo Fernández González, quien el martes pasado le aventó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el arpa de la Coordinación Ejecutiva de su gabinete, así como la representación del gobierno estatal en la Ciudad de México, nos confían, estaría por sumarse al equipo de Olga Sánchez Cordero en la Segob. Según cercanos, la tirada de don Waldo sería desmarcarse de El Bronco, quien es actualmente uno de los gobernadores del país peor evaluados. Pero eso no es todo, nos aseguran, porque el también exdiputado federal del PRD planea que Morena lo tome en cuenta para alguno de los cargos a disputarse en 2021, y que en su tierra natal serán alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales... y la gubernatura. Ya de pasadita, nos revelan, don Waldo estaría más al pendiente de un despacho de cabildeo del que es socio y tiene sus oficinas en la CDMX, para asesorar o acompañar a estados y municipios en la gestión de recursos federales para proyectos de infraestructura. ¡Qué abusado!

¿“Pequeños” escudos antiaborto?

Hace un par de días, nos cuentan, un detalle generó polémica en el Congreso de Hidalgo, debido a que grupos Provida acudieron al Legislativo para manifestarse en contra de modificar el Código Penal para despenalizar el aborto, llevando consigo el apoyo de niños de apenas unos seis u ocho años. En este sentido, nos dicen, la presencia de los menores desató molestia en diversas trincheras, porque mientras el diputado local Víctor Guerrero Trejo (Morena) leía la iniciativa sobre la despenalización, los pequeños gritaban consignas como “Sí a la vida” y sostenían pañoletas azul cielo. La gravedad del asunto, nos señalan, es que la pugna por el tema del aborto ya transgredió los límites al grado de que menores de edad fueron exhibidos. ¡Qué tal!

El misterio de un corrido electorero

Desde Tamaulipas, nos comentan, ha llamado la atención la circulación de un corrido que relata las virtudes de un hombre “franco, sincero y alegre (...) siempre sirviendo a la gente”, lo que no tendría nada de extraordinario si no fuera porque se refieren al secretario general de Gobierno, César Verástegui Ostos. La cuestión, nos dicen, es que el tema contiene la frase “sabe ganar elecciones y conquistar corazones”, lo cual fue tomado por algunos como una estrategia adelantada de don César para enfilarse rumbo a un nuevo cargo público en el futuro, pero también hay quienes hablan de un posible sabotaje en su contra. La situación hizo ruido, nos indican, pues hay hasta quienes lo ven como próximo candidato a gobernador. Aquí todavía no está el nixtamal y ya quieren las tortillas.

De puntualidad y otras cualidades

Nos dicen que diputada federal por Sinaloa, Merary Villegas Sánchez (Morena), ha acusado ser víctima de golpeteo político, debido a que fue catalogada por el organismo ciudadano Buro Parlamentario como una de las más faltistas de la Cámara Baja, acumulando 40.3% de inasistencias. Doña Merary, según nos cuentan, se prepara para rendir un informe de su trabajo legislativo en su distrito, por lo cual no le cayó muy bien que el organismo hiciera públicos esos datos y argumentó que ha estado presente en diversas votaciones en el pleno, pero su asistencia no fue acreditada, ya que llegó tarde. Como dicen por ahí “nada más rico que una persona que llegue a tiempo”.