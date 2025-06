Torreón.- María Luisa Lazarín e Ixchel Mireles se unieron este jueves para recordar que su hijo y su esposo, respectivamente, suman 16 y 15 años de desaparecidos y sin que haya avances en las investigaciones.

Israel Torres Lazarín desapareció un 18 de junio de 2009 junto a cinco compañeros cuando una patrulla municipal los detuvo en los límites con el municipio de Matamoros, Coahuila. Fue el último contacto que tuvo con su hijo.

El 19 de junio de 2010, un comando de policías federales irrumpieron en la casa de Ixchel y se llevaron a su esposo, Héctor Armando Tapia Osollo. Es por eso que este jueves decidieron plantarse en el llamado Árbol de la Esperanza de Torreón, para recordar que no han vuelto a casa y que las autoridades no investigan.

Israel Torres Lazarín y Héctor Armando Tapia Osollo, desaparecidos en Coahuila (19/06/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

“Es una parte de mí que me falta. He aprendido a caminar. El amor y el coraje es lo que me levantan, el amor a él para exigir justicia”, dijo María Luisa Lazarín.

Dijo que a 16 años de la desaparición de su hijo, no hay respuestas ni investigaciones y por ello buscan que la sociedad sepa que las desapariciones tienen rostro. “No nos cansamos, hasta encontrarlos”, comentó.

Mencionó que en su caso se perdieron evidencias hace años porque los ministerios públicos se excusaban de que no había un delito tipificado y no sabían qué hacer; esto a pesar de que ella, como muchas otras familias, entregaron líneas de investigación.

Ixchel Mireles mencionó que su esposo desapareció un día antes del día del padre. Dijo que regresó de una cena de trabajo y antes de dormir, entraron 10 hombres a su casa identificados con uniforme de la Policía Federal.

“No se ha hecho nada porque me dicen que cómo van a ir a investigar o a ir a tal lado. No te queda más que estar en un colectivo”, comentó la señora.

Dijo que su esposo era gerente de una constructora y en las primeras semanas visitaba obras y gritaba su nombre.

María Luisa expresó que cada nueva administración hace compromisos, pero no cumplen.

Ambas buscadoras, madre y esposa, dijeron que mantendrán la búsqueda y la exigencia a pesar de los efectos en la salud en 16 y 15 años.

