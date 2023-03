La Paz.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, anunció que investigará a las activistas que rompieron cristales, hicieron pintas e iniciaron una confrontación en el Centro de Justicia Penal en La Paz, el pasado 8 de marzo.

Sostuvo que el año pasado “pecó de prudente”, pero ante los hechos violentos que se suscitaron en la explanada donde se encuentran las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se iniciará una investigación para determinar cómo y por quiénes estuvieron conformados a quienes llamó “grupos de choque”.

“Pequé de prudente el año pasado en que una persona colombiana que traía un monociclo quebró (con él) los vidrios del Palacio de Gobierno y eso pudo generar un accidente entre las compañeras que estaban cuidándolo”, expuso en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Estamos investigando esos grupos de choque porque hay una narrativa interna. Vamos a investigarlo bien porque si no son de aquí, vamos a ver de dónde proceden estas personas las que organizaron la protesta así”, añadió.

Subrayó que es su responsabilidad –dijo– hacer cumplir la ley.

Lee también 8M: Iluminan de morado el país por el Día Internacional de la Mujer

''Que hagan eso… nosotros ya no podemos permitirlo. Nos obliga la seriedad de las instituciones, a guardarlas, para eso juré hacer guardar la Ley y no estoy para que hagan destrozos, no, eso no lo voy a permitir", enfatizó.

Añadió que hay "canales para protestar" y que en ningún momento se les ha negado su derecho a la protesta.

Castro Cosío manifestó que tampoco permitirá que se sigan grafiteando monumentos.

"¿Juárez (Benito) qué culpa tiene de que lo rayoneen, de que les hagan cosas. Son monumentos históricos. La sociedad nos reclama a nosotros. ¿Por qué alguien va a llegar a patearte los vidrios?", remarcó.

El pasado 8 de marzo la protesta en La Paz concluyó con una concentración en la explanada del Centro de Justicia Penal donde al terminar el pronunciamiento y hacer bailes y performance, mujeres arrojaron piedras, palos, destrozaron letreros para romper los cristales de las puertas de acceso al edificio, hicieron quemas de cartón y telas, y sacaron un escritorio y una computadora.

En reacción, autoridades enviaron antimotines y lanzaron gases para dispersar, los cuales generaron una protesta mayor. Resultaron tres policías con lesiones y dos reporteras también fueron "encapsuladas" por activistas mientras intentaban documentar lo ocurrido.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl/cls