Zombies combaten al narco en tv

En algún lugar de la frontera entre México y EU, un grupo de científicos realiza experimentos con animales, provocando un virus que transforma a las personas en una nueva especie de zombies.

Y no se habla necesariamente de muertos vivientes, sino de algo más terrible, de lo cual un cuerpo de élite policiaco mexicano, en busca del líder de una organización criminal, se favorece en propio cuerpo.

Ese es el eje de Narcos vs zombies, serie dirigida por Rigoberto Castañeda (Kilómetro 31) que estrenará Amazon Prime Video en 2020.

“No son zombirs comunes y corrientes, cada uno tiene su propia personalidad y nombre, digamos que es una especie nueva”, comenta el realizador.

“Grabamos en medio del desierto de Durango, llegamos a tener a 25 de estos personajes al mismo tiempo, hubo llamados al set mortales, para poder rodar a las siete de la mañana”, cuenta Castañeda.

La historia iniciará con un narcotraficante, interpretado por el español Sergio Peris-Mencheta (Resident evil:afterlife), escapando de prisión para ver a su hijo, siendo perseguido por un cuerpo de SWAT.

Al mismo tiempo, auspiciado por una senadora sin escrúpulos (Lisa Owen, El segundo aire), un militar tirano y un científico, se trabaja en un laboratorio estadounidense, algo que cambiará el mundo.

“Es también una crítica al norteamericano prepotente”, señala el director egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica.

“Aquí el líder criminal es un tipo carismático que lucha contra el sistema, una especie de Robin Hood y cae bien desde el principio”, destaca el cineasta.

Horacio García Rojas (Diablero y Texas rising) es uno de los líderes swat en busca del narco y que adquiere el virus que lo transforma.

“Era estar cuatro horas en maquillaje para estar listo; no es comedia, no es terror, no es acción o drama específicos, sino todo y que se aborda con realismo, estando todos los personajes en una situación al límite”, indica el actor.

A Fátima Molina (Sueño en otro idioma y La Doña) le toca encarnar a una reportera, quien busca entrevistar a un narco.

“Pero le llegan las amenazas y empieza a hacer todo por su cuenta muy millenial, agarrando su celular, yéndose a la aventura y encontrándose con estas fuerzas raras”, indica la actriz.

Narcos vs zombies es una producción mexicana que tardó un año desde la preproducción hasta final de grabaciones, creada y escrita por Nicolas Entel (Pecados de mi padre) y Miguel Tejada Flores (Beyond Re-Animator).

Es producida por las compañías Dynamo (Falco) y Red Creek Productions (Paddington 2).