“La catalanidad en México está infiltrada. Hay mucha más presencia catalana en la forja de la sociedad mexicana de lo que a simple vista podríamos suponer”, expresa en entrevista el historiador José María Murià Rouret, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y quien alista un libro de memorias sobre los pleitos diplomáticos que provocaron los preparativos de la conmemoración del Quinto Centenario del Encuentro de dos Mundos en 1992.

El investigador que participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en conversatorios sobre la relación entre Cataluña y México comenta que, aunque con el exilio español de 1939 llegaron más de 10 mil catalanes al país, desde el periodo colonial ya había presencia de ellos. Por ejemplo, el armador de barcos y cosmógrafo Joanot Durán llegó a México en 1527 como parte del equipo del conquistador Francisco de Montejo y, años después, fue nombrado cosmógrafo real.

Otro caso es el de Antoni Boteller, el primer catalán en llegar a Jalisco y Zacatecas, o el de Joan Messeguer, primer catalán guadalupano. Murià Rouret explica que en 1767, después de la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de Carlos III, sucedió una gran inmigración catalana al país. Los nombres de aquellos personajes que aportaron a la riqueza cultural se detallan en el libro Presencia de catalanes en México. Cinco siglos, que este año fue editado digitalmente por la Academia Mexicana de la Historia.

“El mundo catalán, que curiosamente es un mundo al que le he tratado de sacar la vuelta muchas veces, siempre se me presenta. Este libro no es resultado de una investigación, es resultado de una experiencia, de datos y secuencias que de alguna manera me tocó presenciar, oír o saber. Algo de lo que me di cuenta es que estos catalanes que menciono eran ya diferentes de los catalanes de allá, de España. Por lo que podemos hablar de que hay una catalanidad mexicana o mexicanizada”, indica el investigador.

Hay ejemplos de catalanes ocupando cargos públicos que hoy resultarían escandalosos, añade. Ese es el caso de Gaspar de Portolà, designado en el siglo XVIII gobernador de California (sede Loreto, en la península de Baja California), para que llevara a cabo una expedición a la Alta California y detuviera el avance hacia el sur de los rusos y la llegada de los británicos a las costas nórdicas del Pacífico. Luego, Portolà fue nombrado gobernador en Puebla.

La lista de catalanes y de descendientes de catalanes que menciona José María Murià Rouret es amplia: Jaime Nunó, compositor del Himno Nacional Mexicano, los pintores Pelegrín Clavé y Santiago Rebull, Jaime Torres Bodet, Narciso Bassols, Carlos Pellicer, Ramón Xirau y Marta Palau, entre otros.

“Creo que los mexicanos deberíamos tener un poquito más de conciencia de que Cataluña ha jugado un papel de relativa importancia en el desarrollo mexicano. La hechura de este librito me dio muchas sorpresas, de catalanes que nunca pensé que fueran catalanes o que fueran de origen catalán. De repente, vas encontrando que, en términos generales, la presencia catalana en México fue provechosa”, indica.

Libro del encontronazo

José María Murià Rouret narra que fue alumno de Miguel León-Portilla y que, antes de que el nahuatlato muriera, le prometió escribir un libro sobre las conmemoraciones que se realizaron en México y España sobre los 500 años del llamado descubrimiento de América.

“Nos propusimos hacer una pequeña historia de lo que fue, en los años 80, el pleito del descubrimiento de América que él nombró ‘encuentro de dos mundos’. Ya cuando él a estaba mal (su último año estuvo hospitalizado), iba de vez en cuando a verlo a la Ciudad de México y un día me hizo prometerle que yo escribiría la historia del quinto centenario, de ese argüende que se armó; se lo prometí, le di mi palabra y no la he cumplido; hasta ahora lo estoy haciendo. Ya empecé, tengo como 50 páginas. Hacer una breve historia del quinto centenario es mi obsesión”, platica.

“En el 82 nos agarramos duro del chongo, hubo encontronazos fuertes, (España) jugó políticamente y, acá en México, el presidente De la Madrid se fue por lo académico; nombró presidente de la comisión mexicana a un historiador de gran prestigio, León-Portilla, quien además ya había ganado prestigio mundial por su capacidad académica del mundo náhuatl”, destaca.